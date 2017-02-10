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    Паршивлюк, Тигиев и Боли отправятся на третий сбор «Анжи»

    Пресс-атташе «Анжи» Айдемир Даганов заявил, что защитники Сергей Паршивлюк и Георгий Тигиев, а также нападающий Янник Боли отправятся вместе с командой на третий сбор. Напомним, ранее сообщалось, что Тигиев близок к переходу в «Спартак».

    «И Паршивлюк, и Боли, и Тигиев поедут с командой на третий сбор. Все они являются игроками «Анжи». Слухи, появляющиеся в СМИ, мы не комментируем. Могу лишь сказать, что, по словам главного тренера, очертания команды, которую он хочет видеть, уже видны», – сказал Даганов.

    «Анжи» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    10.02.2017 15:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 10 февраля 2017, 23:52

      клубу они не нужны за такие деньги..а им нужны деньги....поэтому футбола не будет!

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