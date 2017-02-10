Президент «Оренбурга»: «Переход Кержакова? Думаю, завтра все будет ясно»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал появившуюся информацию о возможном переходе в стан команды голкипера «Зенита» Михаила Кержакова. Напомним, страж ворот может оказаться в клубе из Оренбурга на правах аренды до конца сезона.

«Михаил Кержаков в «Оренбурге»? В каждой шутке есть доля шутки и доля правды. Скоро все будет объявлено официально. Чуть-чуть подождите и все узнаете. Думаю, что завтра уже все будет ясно», – сказал функционер.

Ранее стало известно, что Кержаков не включен в список футболистов «Зенита», которые отправились на сбор в Бельгию.