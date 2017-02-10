Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Оренбурга»: «Переход Кержакова? Думаю, завтра все будет ясно»

    Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал появившуюся информацию о возможном переходе в стан команды голкипера «Зенита» Михаила Кержакова. Напомним, страж ворот может оказаться в клубе из Оренбурга на правах аренды до конца сезона.

    «Михаил Кержаков в «Оренбурге»? В каждой шутке есть доля шутки и доля правды. Скоро все будет объявлено официально. Чуть-чуть подождите и все узнаете. Думаю, что завтра уже все будет ясно», – сказал функционер.

    Ранее стало известно, что Кержаков не включен в список футболистов «Зенита», которые отправились на сбор в Бельгию.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2017 14:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11