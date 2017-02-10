Бэйли: «Мной интересовались более сильные клубы, чем «Байер»

Полузащитник «Байера» Леон Бэйли признался, что мог оказаться не в Леверкузене, а в более именитом клубе, но лишился бы возможности чаще выходить на поле.

«Мой выбор может показаться многим странным. Да, мной интересовались более сильные клубы, чем «Байер». Но я предпочитаю думать, что всему свое время. Я не хочу проявлять спешку, быть в каком-то гранде и не делать шагов вперед», – приводит слова Бэйли Het Nieuwsblad.

Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года, а финансовые детали сделки не разглашаются. Ранее Бэйли выступал за «Генк».