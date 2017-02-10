Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бэйли: «Мной интересовались более сильные клубы, чем «Байер»

    Полузащитник «Байера» Леон Бэйли признался, что мог оказаться не в Леверкузене, а в более именитом клубе, но лишился бы возможности чаще выходить на поле.

    «Мой выбор может показаться многим странным. Да, мной интересовались более сильные клубы, чем «Байер». Но я предпочитаю думать, что всему свое время. Я не хочу проявлять спешку, быть в каком-то гранде и не делать шагов вперед», – приводит слова Бэйли Het Nieuwsblad.

    Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года, а финансовые детали сделки не разглашаются. Ранее Бэйли выступал за «Генк».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2017 08:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11