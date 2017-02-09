Эррера хотел бы продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера дал понять о готовности и дальше выступать за клуб. Как отметил футболист, ему не предлагали продлить контракт, срок которого истекает следующим летом.

«Конечно, если клуб захочет обсудить со мной этот вопрос, то я буду очень рад. Команда играет хорошо. Мы стремимся как можно скорее войти в первую четверку», – заявил Эррера.

В текущем сезоне 27-летний испанец провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых отметился тремя результативными передачами.