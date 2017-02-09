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    Эррера хотел бы продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера дал понять о готовности и дальше выступать за клуб. Как отметил футболист, ему не предлагали продлить контракт, срок которого истекает следующим летом.

    «Конечно, если клуб захочет обсудить со мной этот вопрос, то я буду очень рад. Команда играет хорошо. Мы стремимся как можно скорее войти в первую четверку», – заявил Эррера.

    В текущем сезоне 27-летний испанец провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых отметился тремя результативными передачами.

    Источник: Tribalfootball

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    09.02.2017 17:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 10 февраля 2017, 10:51

      Эррэра ощутимо повысил свой уровень, обязательно продлят контракт, хотя бы для того, чтобы в случае чего продать за солидные деньги!!

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      Рейтинг: +29

      Ман. Юн. ВЕлик 9 февраля 2017, 20:31

      Я думаю конечно должны продлить на замену Карику

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      Рейтинг: +28

      issagaz > Ман. Юн. ВЕлик 10 февраля 2017, 19:48

      Каррик не заменим)))

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 18:07

      "Длинный" контракт не предложат, я думаю.

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