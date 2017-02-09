Хенесс: «Словами и хитростью Дуглас Коста не добьется повышения зарплаты»

Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о ситуации с полузащитником команды Дугласом Костой. Напомним, футболист рассказал, что еще не может назвать себя счастливым в «Баварии». Тренер клуба Карло Анчелотти заявил, что это агент футболиста пытается давить на «Баварию».

«Своими словами Коста пытается выбить себе большую зарплату. В нашем клубе такое не проходит. Хитростью и высказываниями Коста ничего не добьется. Мы не считаем, что он является человеком, который нуждается в деньгах», – сказал Хенесс.

Гол Косты в ворота «Вольфсбурга» помог «Баварии» пробиться в четвертьфинал Кубка Германии, где команда сыграет с «Шальке». В Бундеслиге Коста провел 14 матчей, забив три гола и сделав три результативные передачи. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.