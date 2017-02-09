Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хенесс: «Словами и хитростью Дуглас Коста не добьется повышения зарплаты»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о ситуации с полузащитником команды Дугласом Костой. Напомним, футболист рассказал, что еще не может назвать себя счастливым в «Баварии». Тренер клуба Карло Анчелотти заявил, что это агент футболиста пытается давить на «Баварию».

    «Своими словами Коста пытается выбить себе большую зарплату. В нашем клубе такое не проходит. Хитростью и высказываниями Коста ничего не добьется. Мы не считаем, что он является человеком, который нуждается в деньгах», – сказал Хенесс.

    Гол Косты в ворота «Вольфсбурга» помог «Баварии» пробиться в четвертьфинал Кубка Германии, где команда сыграет с «Шальке». В Бундеслиге Коста провел 14 матчей, забив три гола и сделав три результативные передачи. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

    Источник: TZ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2017 12:57
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +165

      BURNIK 9 февраля 2017, 13:12

      Хитрец какой)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 9 февраля 2017, 13:06

      Пусть приносит больше пользы Баварии, тогда и будет добиваться повышения ЗП. Пока же много брака в передачах и неточных ударов по воротам!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      Godric > zatonn 9 февраля 2017, 13:08

      Зато в Кубке Германии хороший гол забил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > Godric 9 февраля 2017, 14:38

      Нет! Там "счастливая нога" Луиса Густаво, кстати игрока золотого состава Юппа Хайнкеса, помогла!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 13:04

      Только делом!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11