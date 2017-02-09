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Похороны Виктора Чанова пройдут в Киеве

9 февраля 2017, 11:56
11

Похороны бывшего голкипера киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и сборной СССР Виктора Чанова пройдут в Киеве.

«Похороны будут в Киеве, а когда точно, я пока сказать не могу. Я сейчас в Турции, но уже или сегодня, или завтра буду там. До конца не знаю всего, поэтому не хочу чего-то придумывать. Знаю только, что беда случилась. И все.

Младший брат, которого я на своих руках воспитывал. Он стал вратарем только потому, что у него есть старший брат. Всю жизнь вместе, ближе не бывало. Великолепный вратарь, отличный человек, хороший семьянин. Замечательный брат, сын – все только в лучших тонах. Он лучший, он брат. С моей стороны это не будет похвальбой – любой вам скажет, каким он был человеком», – рассказал тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов.

Напомним, что Виктор Чанов скончался 8 февраля в возрасте 57 лет. Ранее сборная России выразила свои соболезнования с кончиной бывшего футболиста.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (11)
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h3LL1k
1486632070
печально...
соболезнуем,скорбим... у меня батя в те года топил за Динамо Киев хороший вратарь был... и умер из за каких то выблядков
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Gullit 76
1486632094
Царствия небесного!Очень жаль.Мне он больше Дасаева нравился.
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Михас007
1486635571
очень хороший был вратарь
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sir_Alex
1486636729
Убили отличного вратаря и человека какие-то подонки...
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STALKER27
1486640720
Скорбим...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1486651128
В детстве меня во дворе звали Дасаем, а я всегда хотел быть похожим на Виктора Чанова - восхищали его манера игры, умопомрачительные спасения, уверенность. Не могу поверить , что его больше нет с нами.
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Опорник84
1486712501
Рано умер, всего 57 лет! Хороший голкипер был в свое время! Соболезнование родным и близким!
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