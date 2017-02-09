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    Похороны Виктора Чанова пройдут в Киеве

    Похороны бывшего голкипера киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и сборной СССР Виктора Чанова пройдут в Киеве.

    «Похороны будут в Киеве, а когда точно, я пока сказать не могу. Я сейчас в Турции, но уже или сегодня, или завтра буду там. До конца не знаю всего, поэтому не хочу чего-то придумывать. Знаю только, что беда случилась. И все.

    Младший брат, которого я на своих руках воспитывал. Он стал вратарем только потому, что у него есть старший брат. Всю жизнь вместе, ближе не бывало. Великолепный вратарь, отличный человек, хороший семьянин. Замечательный брат, сын – все только в лучших тонах. Он лучший, он брат. С моей стороны это не будет похвальбой – любой вам скажет, каким он был человеком», – рассказал тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов.

    Напомним, что Виктор Чанов скончался 8 февраля в возрасте 57 лет. Ранее сборная России выразила свои соболезнования с кончиной бывшего футболиста.

    Источник: ТАСС

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    09.02.2017 11:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 февраля 2017, 10:41

      Рано умер, всего 57 лет! Хороший голкипер был в свое время! Соболезнование родным и близким!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 9 февраля 2017, 17:38

      В детстве меня во дворе звали Дасаем, а я всегда хотел быть похожим на Виктора Чанова - восхищали его манера игры, умопомрачительные спасения, уверенность. Не могу поверить , что его больше нет с нами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 9 февраля 2017, 14:45

      Скорбим...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 13:38

      Убили отличного вратаря и человека какие-то подонки...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Михас007 9 февраля 2017, 13:19

      очень хороший был вратарь

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 февраля 2017, 12:21

      Царствия небесного!Очень жаль.Мне он больше Дасаева нравился.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Степашкин Вова 9 февраля 2017, 13:29

      Жалко и как -то нелепо.Да,занимался бизнесом,но сам говорил что ходил ,без охраны.Все его узнают,уважают.И тут такое.Мало информации об этом деле.

      6
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 9 февраля 2017, 12:21

      печально...

      соболезнуем,скорбим...
      у меня батя в те года топил за Динамо Киев хороший вратарь был... и умер из за каких то выблядков

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