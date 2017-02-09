Похороны Виктора Чанова пройдут в Киеве

Похороны бывшего голкипера киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и сборной СССР Виктора Чанова пройдут в Киеве.

«Похороны будут в Киеве, а когда точно, я пока сказать не могу. Я сейчас в Турции, но уже или сегодня, или завтра буду там. До конца не знаю всего, поэтому не хочу чего-то придумывать. Знаю только, что беда случилась. И все.

Младший брат, которого я на своих руках воспитывал. Он стал вратарем только потому, что у него есть старший брат. Всю жизнь вместе, ближе не бывало. Великолепный вратарь, отличный человек, хороший семьянин. Замечательный брат, сын – все только в лучших тонах. Он лучший, он брат. С моей стороны это не будет похвальбой – любой вам скажет, каким он был человеком», – рассказал тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов.

Напомним, что Виктор Чанов скончался 8 февраля в возрасте 57 лет. Ранее сборная России выразила свои соболезнования с кончиной бывшего футболиста.