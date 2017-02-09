Александр Кержаков не верит в свое возвращение в сборную России

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что не верит в вариант со своим возвращением в сборную России.

«Я с Черчесовым на эту тему не говорил, но понимаю, что не так уж много играю и делаю недостаточно для сборной. Если тренер меня не вызвал сейчас, вряд ли еще вызовет. Все хотят и вернуться, и попасть. Я не исключение», – сказал Кержаков.

Стоит отметить, что Александр является лучшим бомбардиром в истории сборной России, имея в активе 30 голов, которые он забил в 90 матчах.