Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Александр Кержаков не верит в свое возвращение в сборную России

Александр Кержаков не верит в свое возвращение в сборную России

9 февраля 2017, 07:42
16

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что не верит в вариант со своим возвращением в сборную России.

«Я с Черчесовым на эту тему не говорил, но понимаю, что не так уж много играю и делаю недостаточно для сборной. Если тренер меня не вызвал сейчас, вряд ли еще вызовет. Все хотят и вернуться, и попасть. Я не исключение», – сказал Кержаков.

Стоит отметить, что Александр является лучшим бомбардиром в истории сборной России, имея в активе 30 голов, которые он забил в 90 матчах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Кержаков Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Psih86
1486620281
Какая сборная в 34 года?...почувствовал себя Иброй:-)))))Только молодое поколение кому и 25 нет,эти старперы на хер не нужны,они уже показали за много лет,что они могут.......хватит насмотрелся!!!
Ответить
olebar73
1486624170
Красивая сказка - Керж лучший бомбардир ЧМ-2018
Ответить
Архипелаг Гуляк
1486625044
Все хотят вернуться и попасть,но мне попасть,это фантастика.
Ответить
АЛЕКС 58
1486626787
Лучше пиши мемуары,снимайся с Аллой,и бегай по судам.Это у тебя получается лучше!
Ответить
sir_Alex
1486629149
И правильно делает!
Ответить
T 72
1486633944
По степени отдачи на поле Саша всей сборной ещё 100 вперёд даст,но к сожалению кондиции уже не те
Ответить
Gullit 76
1486637851
Кержаков в финальных стадиях чемпионатов мира и европы ни одного гола не забил.Хотя моментов имел уйму.Психология,для него большой турнир стресс с которым он справится так и не смог.Поэтому и в финале лиги европы трижды с вратарской не забил,почему его из Севильи и убрали.Даже если бы он попадал в состав Зенита никто бы его уже в сборную всё равно не взял.Надо было попасть в угол во встрече с японцами в 2002,могла жизнь повернутся по другому.
Ответить
Zeff
1486645104
Опять спартачи в старых коммептариях роются. И минусят!
Ответить
qwera 1969
1486657855
Не веришь в себя.... Досвидос!!!
Ответить
ijgiz
1487499739
Прикалывается что ли какая тебе сборная - не знаю почему в Зените держат - может тесть подсуетился
Ответить
Главные новости
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
2
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
8
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
15
Все новости
Все новости
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
1
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
2
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
5
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
1
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
6
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+