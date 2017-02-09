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    Александр Кержаков не верит в свое возвращение в сборную России

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что не верит в вариант со своим возвращением в сборную России.

    «Я с Черчесовым на эту тему не говорил, но понимаю, что не так уж много играю и делаю недостаточно для сборной. Если тренер меня не вызвал сейчас, вряд ли еще вызовет. Все хотят и вернуться, и попасть. Я не исключение», – сказал Кержаков.

    Стоит отметить, что Александр является лучшим бомбардиром в истории сборной России, имея в активе 30 голов, которые он забил в 90 матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.02.2017 07:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 19 февраля 2017, 13:22

      Прикалывается что ли какая тебе сборная - не знаю почему в Зените держат - может тесть подсуетился

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 9 февраля 2017, 19:30

      Не веришь в себя.... Досвидос!!!

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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 февраля 2017, 15:58

      Опять спартачи в старых коммептариях роются. И минусят!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 февраля 2017, 13:57

      Кержаков в финальных стадиях чемпионатов мира и европы ни одного гола не забил.Хотя моментов имел уйму.Психология,для него большой турнир стресс с которым он справится так и не смог.Поэтому и в финале лиги европы трижды с вратарской не забил,почему его из Севильи и убрали.Даже если бы он попадал в состав Зенита никто бы его уже в сборную всё равно не взял.Надо было попасть в угол во встрече с японцами в 2002,могла жизнь повернутся по другому.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Gullit 76 9 февраля 2017, 14:27

      О чём ты? Кержаков на ЧМ02 играл только с бельгийцами, последнюю игру в группе. Вышел на замену на 88мин. , имел момент, не 100%, но да, момент был. Немного ли ты хочешь от 19-летнего парня, которому дали 5 мин. поиграть на ЧМ. Тренер виноват, надо было взять и Аршавина и Кержакова,
      и больше доверять им.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Zeff 9 февраля 2017, 14:33

      Спасибо,перепутал Бельгийцев с Японцами.Я это к тому что похоже он сам себя за этот промах корит,до сих пор.Перегорает он ещё до матча.То что Романцев должен был поставить против возрастной Бельгии молодых и быстрых,тогда говорили все -но тренер не услышал.

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      Рейтинг: +320

      T 72 9 февраля 2017, 12:52

      По степени отдачи на поле Саша всей сборной ещё 100 вперёд даст,но к сожалению кондиции уже не те

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 11:32

      И правильно делает!

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 9 февраля 2017, 10:53

      Лучше пиши мемуары,снимайся с Аллой,и бегай по судам.Это у тебя получается лучше!

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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 9 февраля 2017, 10:24

      Все хотят вернуться и попасть,но мне попасть,это фантастика.

      5
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      Рейтинг: +137

      olebar73 9 февраля 2017, 10:09

      Красивая сказка - Керж лучший бомбардир ЧМ-2018

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      Рейтинг: +1638

      Psih86 9 февраля 2017, 09:04

      Какая сборная в 34 года?...почувствовал себя Иброй:-)))))Только молодое поколение кому и 25 нет,эти старперы на хер не нужны,они уже показали за много лет,что они могут.......хватит насмотрелся!!!

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