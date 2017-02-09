Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Баллак советует Озилу уйти из «Арсенала» в «Баварию»

    Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак считает, что хавбек «Арсенала» Месут Озил должен перейти в «Баварию». По его мнению, в мюнхенском клубе 28-летний немец сможет заполучить большое количество трофеев.

    «Озил – удивительный игрок. Он понимает, что является одной из главных звезд «Арсенала». Его хотят заполучить многие команды. Но если Месут хочет выигрывать титулы, то ему необходимо перейти в «Баварию».

    Не думаю, что «Баварию» отпугнет сумма трансфера за Озила. Если посмотреть на затраты многих команд, то кажется неизбежным, что мюнхенцы легко заплатят за него около 50 миллионов. Они должны платить такие деньги, если хотят оставаться на уровне лучших клубов», – сказал Баллак.

    Напомним, что контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ он провел 21 матч, забив пять голов и сделав четыре результативные передачи.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2017 01:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 9 февраля 2017, 12:42

      Да, Месут Озил занял бы достойное место в команде!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 9 февраля 2017, 05:35

      Дома всегда лучше !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11