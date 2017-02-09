Баллак советует Озилу уйти из «Арсенала» в «Баварию»

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак считает, что хавбек «Арсенала» Месут Озил должен перейти в «Баварию». По его мнению, в мюнхенском клубе 28-летний немец сможет заполучить большое количество трофеев.

«Озил – удивительный игрок. Он понимает, что является одной из главных звезд «Арсенала». Его хотят заполучить многие команды. Но если Месут хочет выигрывать титулы, то ему необходимо перейти в «Баварию».

Не думаю, что «Баварию» отпугнет сумма трансфера за Озила. Если посмотреть на затраты многих команд, то кажется неизбежным, что мюнхенцы легко заплатят за него около 50 миллионов. Они должны платить такие деньги, если хотят оставаться на уровне лучших клубов», – сказал Баллак.

Напомним, что контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ он провел 21 матч, забив пять голов и сделав четыре результативные передачи.