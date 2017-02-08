Семшов: «Работал на телевидении практически бесплатно – «за бензин»

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов рассказал о своей работе на телевидении в качестве эксперта и комментатора. По словам экс-футболиста, выход в прямой эфир может сравниться с игрой в матче при полных трибунах.

– Кому платят больше – эксперту «Матч ТВ» или тренеру команды РФПЛ?

– Не могу сказать, что я именно работал экспертом на «Матч ТВ». Мне просто нравилось общаться с людьми, испытывать новые эмоции. Например, работа в прямом эфире – это как играть в футбол при полных трибунах, у тебя нет права на ошибку. Испытываешь драйв! Поэтому я приезжал на съемки практически бесплатно, буквально «за бензин».

– Вы попробовали себя и в роли комментатора.

– Тогда снова выступил экспертом: основной комментатор «гонял мяч», а я анализировал ключевые эпизоды в течение 10-15 секунд. Комментаторы готовятся к матчам по несколько часов, это настоящие профессионалы. Я же потратил на подготовку всего несколько минут по присланному пресс-релизу. Все равно было тяжело: в основном я знаю игроков из испанских грандов, за которыми имел возможность наблюдать с трибуны, а вот с составами команд после первой пятерки Примеры было тяжелее.

Напомним, Семшов завершил профессиональную карьеру футболиста в феврале 2015 года. Этой зимой экс-игрок начал тренерскую деятельность, войдя в штаб Сергея Кирьякова в тульском «Арсенале».