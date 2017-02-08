Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кутепов признался, что после тренировок на сборах добирается до постели как убитый

Кутепов признался, что после тренировок на сборах добирается до постели как убитый

8 февраля 2017, 13:36
3

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о тяжелых нагрузках на втором сборе красно-белых. Также 23-летний футболист подчеркнул, что на данный момент он не думает о вызове в сборную России.

«Вторые сборы потяжелее будут. Нагрузки побольше, интенсивность выросла. Но ничего, работаем, никаких проблем нет, наслаждаемся тренировками. После таких нагрузок до постели добираемся как убитые. Сразу падаем спать.

Из основных будем только мы с Боккетти. Но ничего страшного, мы вместе играли уже, проблем не возникнет.

Внимание со стороны тренерского штаба сборной, конечно, всегда стимулирует, мотивирует. Но это не значит, что нужно бежать сломя голову по полю и так далее. Продолжаем тренироваться в том же духе, и у меня в мысли даже не закрадывается, что кто-то из тренеров сборной смотрит.

Сейчас самое главное – набраться сил, подготовиться к игре, выйти на поле с самоотдачей и показать тот футбол, который мы показывали до этого», – сказал Кутепов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кутепов провел 17 матчей, в которых получил три желтые карточки.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FK Vardar
1486556235
Так с вами и надо!
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1486571494
"После таких нагрузок до постели добираемся как убитые." Может всё-таки до постелЕЙ ? Или вы там все вместе в одной спите как Де Зеув завещал ?
Ответить
Gullit 76
1486573699
"Из основных будем только мы с Боккетти."-- где будут?" После таких нагрузок до постели добираемся как убитые. Сразу падаем спать". Обер-КанцлерЪ - похоже на то. Статья бессвязный бред.Тут кто -то пьян или редактор или Кутепов(или оба)
Ответить
Главные новости
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
2
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
8
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
15
Все новости
Все новости
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
2
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
5
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
1
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
6
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+