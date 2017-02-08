Кутепов признался, что после тренировок на сборах добирается до постели как убитый

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о тяжелых нагрузках на втором сборе красно-белых. Также 23-летний футболист подчеркнул, что на данный момент он не думает о вызове в сборную России.

«Вторые сборы потяжелее будут. Нагрузки побольше, интенсивность выросла. Но ничего, работаем, никаких проблем нет, наслаждаемся тренировками. После таких нагрузок до постели добираемся как убитые. Сразу падаем спать.

Из основных будем только мы с Боккетти. Но ничего страшного, мы вместе играли уже, проблем не возникнет.

Внимание со стороны тренерского штаба сборной, конечно, всегда стимулирует, мотивирует. Но это не значит, что нужно бежать сломя голову по полю и так далее. Продолжаем тренироваться в том же духе, и у меня в мысли даже не закрадывается, что кто-то из тренеров сборной смотрит.

Сейчас самое главное – набраться сил, подготовиться к игре, выйти на поле с самоотдачей и показать тот футбол, который мы показывали до этого», – сказал Кутепов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кутепов провел 17 матчей, в которых получил три желтые карточки.