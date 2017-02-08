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    Ракитич: «Я в одно время понимаю и не понимаю Симеоне»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич ответил на слова главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне о том, что мадридская команда не выиграла в матче полуфинала Кубка Испании из-за судейских ошибок.

    «Я в одно время понимаю и не понимаю Симеоне. Высокое напряжение не помогло арбитру. В таких моментах все происходит очень быстро. Мне жаль, что Серхи Роберто и Луис Суарес из-за удалений не смогут сыграть в финальном матче. Но это то, что есть», — сказал хорват.

    После матча Симеоне заявил, что с таким судейством у его команды больше шансов на победу Лиге чемпионов, чем в Испании.

    Источник: Marca

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    08.02.2017 09:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2017, 10:56

      Это он с горяча!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 8 февраля 2017, 10:03

      В таких матчах всегда будет такая напряга!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 09:43

      Эмоции бьют через край.

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