Ракитич: «Я в одно время понимаю и не понимаю Симеоне»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич ответил на слова главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне о том, что мадридская команда не выиграла в матче полуфинала Кубка Испании из-за судейских ошибок.

«Я в одно время понимаю и не понимаю Симеоне. Высокое напряжение не помогло арбитру. В таких моментах все происходит очень быстро. Мне жаль, что Серхи Роберто и Луис Суарес из-за удалений не смогут сыграть в финальном матче. Но это то, что есть», — сказал хорват.

После матча Симеоне заявил, что с таким судейством у его команды больше шансов на победу Лиге чемпионов, чем в Испании.