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    Анчелотти: «Я доволен игрой нашей команды до 80-й минуты»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал игру своих подопечных в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Вольфсбургом». Напомним, что мюнхенцы добились минимальной победы со счетом 1:0.

    «Я доволен игрой нашей команды только до 80-й минуты, так как мы контролировали ход игры. К сожалению, мы не смогли воспользоваться шансами забить и второй мяч. А в последние 10 минут мы столкнулись с проблемами, поскольку соперник стал оказывать на нас давление.

    Самое главное, что «Бавария» вышла в четвертьфинал этого турнира», — сказал итальянец.

    Источник: ФК «Бавария»

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    08.02.2017 07:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 февраля 2017, 09:40

      Не вижу причин радоваться. Игра бесцветная абсолютно. Если бы не "счастливая" нога Луиса Густаво, неизвестно ещё, чем бы всё окончилось. А в ЛЧ с такой игрой вообще делать нечего!

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 8 февраля 2017, 09:14

      Нормально!!!

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