Анчелотти: «Я доволен игрой нашей команды до 80-й минуты»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал игру своих подопечных в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Вольфсбургом». Напомним, что мюнхенцы добились минимальной победы со счетом 1:0.

«Я доволен игрой нашей команды только до 80-й минуты, так как мы контролировали ход игры. К сожалению, мы не смогли воспользоваться шансами забить и второй мяч. А в последние 10 минут мы столкнулись с проблемами, поскольку соперник стал оказывать на нас давление.

Самое главное, что «Бавария» вышла в четвертьфинал этого турнира», — сказал итальянец.