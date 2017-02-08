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    Симеоне: «Мы покидаем турнир с чувством гордости»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне доволен тем, как сыграли его подопечные в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против «Барселоны» (1:1). Напомним, что в первой игре каталонцы обыграли столичный клуб со счетом 2:1.

    «Во время матча я видел несколько вариантов, которые помогли бы нам победить. У нас были шансы забить, а наш прессинг доставил сопернику немало проблем.

    Мы покидаем турнир с чувством гордости. Пускай мы и вылетели, но можем держать голову высоко поднятой. Я горжусь командой.

    Надеюсь, что данный вылет станет важным шагом к успешной оставшейся части сезона», — сказал он.

    В финале Кубка Испании «Барселона» встретится с победителем пары «Сельта» – «Алавес».

    Источник: FourFourTwo

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    08.02.2017 06:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2017, 10:55

      Хорошая игра!Могли и выиграть.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 06:41

      А могли бы с чувством глубокого удовлетворения:-)

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol > sir_Alex 8 февраля 2017, 08:23

      Ну, Барса не может, судья поможет =)

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Symbol 8 февраля 2017, 08:28

      Помогают сильным)) Слабых добивают.

      0
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец > Symbol 8 февраля 2017, 08:59

      интересно чем судьи Барсе помогли??? тем что в первой игре засчитали гол Гризмана, когда Годин смог сделать скидку на гол, т.к. опекавшего Година, Суареса держали руками!! или тем что во второй игре у Барсы удалили игрока за игру в мяч!! а второго игрока удалили вообще за 3 минуты мол за 2 типа грубейших фола!! круто судьи помогали Барсе!! что б так всем помогали!:)))

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      Рейтинг: +46

      Черемшанец > 8 февраля 2017, 09:00

      Атлеты сами виноваты, по игре были шансы забить 2-3-4 гола но не использовали свои моменты!!!

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      Рейтинг: +643

      Symbol > Черемшанец 8 февраля 2017, 18:49

      Т.е не засчитать ЧИСТЫЙ гол Гризмана - нормально, удалить Ферейко-караско за то, что у него подвернулась нога и он неудачно упал нормально? )) Всем бы так помогали и правда xD

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      Рейтинг: +46

      Черемшанец > Symbol 9 февраля 2017, 03:16

      ошибки были в обе стороны, в пользу барсы не засчитали правильный гол атлетико, но в первой игре неправильный засчитали!! так что ерунда утверждать что судьи тянули Барсу в финал!! удаление Караско, уж явно больше похоже на удаление чем удаление Роберто и Суареса!! нога поехала, у него, но он осознанно шел в подкат и опоздал!! речь вообще о том что если у судьи было намерение помогать барсе, то уж точно он не удалял бы игроков барселоны!!:)) те удаления игроков барсы которые он придумал на ровном месте , как раз говорят о том что решения арбитра помогли атлетико вернуть интригу в матче!! до удаления роберто они горели 0-1 и сами не использовали свои моменты!!

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