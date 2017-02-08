Симеоне: «Мы покидаем турнир с чувством гордости»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне доволен тем, как сыграли его подопечные в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против «Барселоны» (1:1). Напомним, что в первой игре каталонцы обыграли столичный клуб со счетом 2:1.

«Во время матча я видел несколько вариантов, которые помогли бы нам победить. У нас были шансы забить, а наш прессинг доставил сопернику немало проблем.

Мы покидаем турнир с чувством гордости. Пускай мы и вылетели, но можем держать голову высоко поднятой. Я горжусь командой.

Надеюсь, что данный вылет станет важным шагом к успешной оставшейся части сезона», — сказал он.

В финале Кубка Испании «Барселона» встретится с победителем пары «Сельта» – «Алавес».