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    Каррера: «Самедов не первый правоногий, кто перебирается на левый фланг»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что допускает связку Зе Луиша и Луиса Адриано в атаке своей команды, а также выразил уверенность, что Александр Самедов сможет найти себя не только на родном правом фланге.

    «Зе Луиш и Адриано – это разноплановые игроки, поэтому вполне могут находиться на поле вместе. Что касается перевода Самедова на левый фланг, то он не первый правоногий, кто туда перебирается, Кроме того, его можно использовать и под нападающими. Главное, чтобы он поверил в свою универсальность», – резюмировал Каррера.

    Напомним, что в настоящий момент красно-белые проводят учебно-тренировочный сбор в Испании.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2017 01:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 февраля 2017, 12:53

      Самедов был правоногим, теперь у Карреры будет безногим в запасе.

      -1
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 8 февраля 2017, 11:26

      был правый станет левый,Каррера научит))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      nikita08 8 февраля 2017, 08:41

      молодца

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 февраля 2017, 08:09

      Вся суть фразы-ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ОН ПОВЕРИЛ В СВОЮ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ-думаю у тебя как тренера все получится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 06:39

      Каррера: «Самедов не первый кривоногий".

      3
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 8 февраля 2017, 05:58

      Самедова открываешь по ссылке https://bombardir.ru/player/92, а там он в красно-зеленой форме, и команда :Спартак))))

      0
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      Рейтинг: +651

      gunstilzit 8 февраля 2017, 05:26

      Сначала прочитал
      Каррера: «Самедов не первый кривоногий,

      2
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