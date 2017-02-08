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  • Каррера: «Самедов не первый правоногий, кто перебирается на левый фланг»

Каррера: «Самедов не первый правоногий, кто перебирается на левый фланг»

8 февраля 2017, 01:58
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что допускает связку Зе Луиша и Луиса Адриано в атаке своей команды, а также выразил уверенность, что Александр Самедов сможет найти себя не только на родном правом фланге.

«Зе Луиш и Адриано – это разноплановые игроки, поэтому вполне могут находиться на поле вместе. Что касается перевода Самедова на левый фланг, то он не первый правоногий, кто туда перебирается, Кроме того, его можно использовать и под нападающими. Главное, чтобы он поверил в свою универсальность», – резюмировал Каррера.

Напомним, что в настоящий момент красно-белые проводят учебно-тренировочный сбор в Испании.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (7)
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gunstilzit
1486520769
Сначала прочитал Каррера: «Самедов не первый кривоногий,
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Nesterenko
1486522682
Самедова открываешь по ссылке https://bombardir.ru/player/92, а там он в красно-зеленой форме, и команда :Спартак))))
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sir_Alex
1486525172
Каррера: «Самедов не первый кривоногий".
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Диктор
1486530598
Вся суть фразы-ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ОН ПОВЕРИЛ В СВОЮ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ-думаю у тебя как тренера все получится.
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nikita08
1486532507
молодца
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Cuervo
1486542366
был правый станет левый,Каррера научит))
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vladimir-7
1486547598
Самедов был правоногим, теперь у Карреры будет безногим в запасе.
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