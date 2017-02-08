Каррера: «Самедов не первый правоногий, кто перебирается на левый фланг»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что допускает связку Зе Луиша и Луиса Адриано в атаке своей команды, а также выразил уверенность, что Александр Самедов сможет найти себя не только на родном правом фланге.

«Зе Луиш и Адриано – это разноплановые игроки, поэтому вполне могут находиться на поле вместе. Что касается перевода Самедова на левый фланг, то он не первый правоногий, кто туда перебирается, Кроме того, его можно использовать и под нападающими. Главное, чтобы он поверил в свою универсальность», – резюмировал Каррера.

Напомним, что в настоящий момент красно-белые проводят учебно-тренировочный сбор в Испании.