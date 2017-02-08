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    Каррера: «Спартак» пробовал подписать Ивановича, но он предпочел «Зенит»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что «Спартак» хотел заполучить в свои ряды Бранислава Ивановича, но сам серб предпочел вариант с «Зенитом».

    «Хотелось бы приобрести крайнего защитника-универсала, который смог бы выходить на обоих флангах обороны. Но пока трудно говорить, получится у нас или нет. Я хотел видеть в команде Бранислава Ивановича, «Спартак» пробовал его приобрести, но сам футболист выбрал «Зенит», – рассказал Каррера.

    Ранее сообщалось, что красно-белы отчислили из главной команды Евгения Макеева и близки к подписанию крайнего защитника «Анжи» Георгия Тигиева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2017 00:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2017, 10:45

      Каррера многое говорит о чём молчат наши тренеры,это и у Спалетти прослеживалось. Это нормально когда тренер говорит кого хотел видеть в команде, но не получилось.

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 8 февраля 2017, 10:19

      Иванович выбрал правильную команду

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 8 февраля 2017, 06:57

      Если честно , то Макеев никогда не был уровня Спартака

      1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 8 февраля 2017, 05:49

      И правильно сделал

      2
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 8 февраля 2017, 00:34

      тогда вопрос о чемпионстве спартака точно был бы гарантированным))))))

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