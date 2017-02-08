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  • Каррера: «Спартак» пробовал подписать Ивановича, но он предпочел «Зенит»

Каррера: «Спартак» пробовал подписать Ивановича, но он предпочел «Зенит»

8 февраля 2017, 00:27
5

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что «Спартак» хотел заполучить в свои ряды Бранислава Ивановича, но сам серб предпочел вариант с «Зенитом».

«Хотелось бы приобрести крайнего защитника-универсала, который смог бы выходить на обоих флангах обороны. Но пока трудно говорить, получится у нас или нет. Я хотел видеть в команде Бранислава Ивановича, «Спартак» пробовал его приобрести, но сам футболист выбрал «Зенит», – рассказал Каррера.

Ранее сообщалось, что красно-белы отчислили из главной команды Евгения Макеева и близки к подписанию крайнего защитника «Анжи» Георгия Тигиева.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Иванович Бранислав Каррера Массимо
Комментарии (5)
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DarkJoy
1486503249
тогда вопрос о чемпионстве спартака точно был бы гарантированным))))))
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zadira56
1486522145
И правильно сделал
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Юрэс
1486526249
Если честно , то Макеев никогда не был уровня Спартака
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Аскорбин
1486538351
Иванович выбрал правильную команду
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Gullit 76
1486539931
Каррера многое говорит о чём молчат наши тренеры,это и у Спалетти прослеживалось. Это нормально когда тренер говорит кого хотел видеть в команде, но не получилось.
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