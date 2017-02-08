Каррера: «Спартак» пробовал подписать Ивановича, но он предпочел «Зенит»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что «Спартак» хотел заполучить в свои ряды Бранислава Ивановича, но сам серб предпочел вариант с «Зенитом».

«Хотелось бы приобрести крайнего защитника-универсала, который смог бы выходить на обоих флангах обороны. Но пока трудно говорить, получится у нас или нет. Я хотел видеть в команде Бранислава Ивановича, «Спартак» пробовал его приобрести, но сам футболист выбрал «Зенит», – рассказал Каррера.

Ранее сообщалось, что красно-белы отчислили из главной команды Евгения Макеева и близки к подписанию крайнего защитника «Анжи» Георгия Тигиева.