Куртуа доволен требовательностью Конте

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа отметил требования, которые предъявляет своим игрокам главный тренер синих Антонио Конте.

«Классно, когда тренер многого требует от команды. Любому футболисту нужно быть на пике своей формы каждую неделю – это то, что способно привести к чемпионству. Когда же все получается наоборот, то вы можете расслабиться, а это ведет к поражениям», – сказал Куртуа.

«Челси» после 24 туров возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая идущего на втором месте «Тоттенхэм» на девять очков.