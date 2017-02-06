Защитнику «Атлетико» Эрнандесу грозит семь месяцев тюрьмы за домашнее насилие

Защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес обвиняется судом в домашнем насилии. Футболист и его подруга Амелия Лоренте сегодня предстали перед судом. Сообщается, что на прошлой неделе Лоренте вызвала полицию, и 20-летний француз был арестован.

Стоит отметить, что девушка игрока также вызвана в суд и обвиняется в нападении на Эрнандеса. Обвинение заявило, что за бытовое насилие просит для игрока семь месяцев лишения свободы, а для Лоренте – шесть месяцев за нападение.

Паре запрещено приближаться друг к другу ближе чем на 500 метров, а также использовать любые виды связи. Стороны надеялись заключить сделку со следствием, однако дело было передано в уголовный суд.