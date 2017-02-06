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    Защитнику «Атлетико» Эрнандесу грозит семь месяцев тюрьмы за домашнее насилие

    Защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес обвиняется судом в домашнем насилии. Футболист и его подруга Амелия Лоренте сегодня предстали перед судом. Сообщается, что на прошлой неделе Лоренте вызвала полицию, и 20-летний француз был арестован.

    Стоит отметить, что девушка игрока также вызвана в суд и обвиняется в нападении на Эрнандеса. Обвинение заявило, что за бытовое насилие просит для игрока семь месяцев лишения свободы, а для Лоренте – шесть месяцев за нападение.

    Паре запрещено приближаться друг к другу ближе чем на 500 метров, а также использовать любые виды связи. Стороны надеялись заключить сделку со следствием, однако дело было передано в уголовный суд.

    Источник: AS

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    06.02.2017 19:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 7 февраля 2017, 06:29

      драчуны !!!

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      Рейтинг: +351

      simoron81 6 февраля 2017, 23:40

      пипец

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      Ответить
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 6 февраля 2017, 22:22

      тоесть за то что они как бы подрались и всучили друг друга их посадят обоих))))
      вот это воистину гуманно__))))

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      Рейтинг: +3414

      AZ 6 февраля 2017, 21:20

      что я сейчас прочитал? )

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