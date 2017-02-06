Каррера наблюдает за контрольным матчем «Краснодара» с «Сувон Самсунг»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера находится в испанской Марбелье, где воочию наблюдает за контрольным поединком «Краснодара» с южнокорейским «Сувон Самсунг» (3:0, второй тайм).

Напомним, что в первом матче после возобновления чемпионата России красно-белым предстоит как раз выезд к «быкам». В игре первого круга, состоявшейся в рамках четвертого тура, «Спартак» обыграл «горожан» (2:0), благодаря дублю Зе Луиша.

Матч состоится 5 марта, в воскресенье, и начнется в 16:30 по московскому времени.