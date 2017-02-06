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    Каррера наблюдает за контрольным матчем «Краснодара» с «Сувон Самсунг»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера находится в испанской Марбелье, где воочию наблюдает за контрольным поединком «Краснодара» с южнокорейским «Сувон Самсунг» (3:0, второй тайм).

    Напомним, что в первом матче после возобновления чемпионата России красно-белым предстоит как раз выезд к «быкам». В игре первого круга, состоявшейся в рамках четвертого тура, «Спартак» обыграл «горожан» (2:0), благодаря дублю Зе Луиша.

    Матч состоится 5 марта, в воскресенье, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2017 18:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 февраля 2017, 13:00

      Каррера боится Краснодара, ведь там Смолов, Мамаев и "любящий Спартак" Ари.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 6 февраля 2017, 21:54

      По ходу Каррера делает большую ставку на первую игру, а дальше как говорится "Как корабль назовешь, Так он и поплывет."

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