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    Петраков: «Мне хотелось бы, чтобы Риера подписал контракт с «Томью»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков заявил, что хотел бы оставить в команде хавбека Альберта Риеру, находящегося в томском клубе на просмотре. Специалист подчеркнул, что 34-летний испанец оказывает хорошее влияние на молодых футболистов.

    Напомним, что из-за долгов по зарплате в настоящее время сибирякам запрещено регистрировать новичков.

    «Альберт – игрок, который прошел хорошие клубы. Конечно, 34 года – это не оптимальный возраст, но, в принципе, сейчас он выглядит достойно. Лишь бы его согласие было, а я за то, чтобы он остался в команде. Он достаточно хорошо влияет на молодых как на поле, так и вне его; нам такой игрок необходим.

    Мы с ним разговаривали, мы познакомились осенью, он приезжал на смотрины. Думаю, у него желание есть. Главное – открыть заявку», – сказал Петраков.

    После 17-ти туров томская команда замыкает турнирную таблицу РФПЛ, набрав всего девять очков.

    Источник: ТАСС

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    06.02.2017 15:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 6 февраля 2017, 21:00

      Если Риера согласен играть за спасибо,то надо подписывать.

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      Рейтинг: +281

      serhz 6 февраля 2017, 15:54

      Какие контракты ? -набирай пацанов и в ФНЛ !

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