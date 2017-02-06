Петраков: «Мне хотелось бы, чтобы Риера подписал контракт с «Томью»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков заявил, что хотел бы оставить в команде хавбека Альберта Риеру, находящегося в томском клубе на просмотре. Специалист подчеркнул, что 34-летний испанец оказывает хорошее влияние на молодых футболистов.

Напомним, что из-за долгов по зарплате в настоящее время сибирякам запрещено регистрировать новичков.

«Альберт – игрок, который прошел хорошие клубы. Конечно, 34 года – это не оптимальный возраст, но, в принципе, сейчас он выглядит достойно. Лишь бы его согласие было, а я за то, чтобы он остался в команде. Он достаточно хорошо влияет на молодых как на поле, так и вне его; нам такой игрок необходим.

Мы с ним разговаривали, мы познакомились осенью, он приезжал на смотрины. Думаю, у него желание есть. Главное – открыть заявку», – сказал Петраков.

После 17-ти туров томская команда замыкает турнирную таблицу РФПЛ, набрав всего девять очков.