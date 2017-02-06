Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хедира: «Ювентус» провел встречу на высоком уровне»

    Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира отметил важность победы над «Интером», которая придала его команде дополнительную уверенность в своих силах.

    «Игра получилась классной. Для нас эти три очка были очень важны. «Ювентус» провел встречу на высоком уровне и доволен результатом.

    Возможно, что с точки зрения зрелищности это был не самый лучший наш матч, но все было под контролем, результат достигнут. Сейчас команда отлично сбалансирована и уверена в своих силах», – сказал Хедира после финального свистка.

    Матч 23-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Интер» закончился со счетом 1:0. «Ювентус» набрал 54 очка. «Интер» с 42 очками располагается на шестой строчке.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2017 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11