Хедира: «Ювентус» провел встречу на высоком уровне»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира отметил важность победы над «Интером», которая придала его команде дополнительную уверенность в своих силах.

«Игра получилась классной. Для нас эти три очка были очень важны. «Ювентус» провел встречу на высоком уровне и доволен результатом.

Возможно, что с точки зрения зрелищности это был не самый лучший наш матч, но все было под контролем, результат достигнут. Сейчас команда отлично сбалансирована и уверена в своих силах», – сказал Хедира после финального свистка.

Матч 23-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Интер» закончился со счетом 1:0. «Ювентус» набрал 54 очка. «Интер» с 42 очками располагается на шестой строчке.