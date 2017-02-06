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    Мата: «Повезло, что меня не удалили»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата признался, что был близок к удалению в матче против «Лестера» из-за жесткого фола на Джейми Варди.

    «Я пытался сыграть в мяч, но опоздал. Конечно же, я не хотел травмировать Джейми. Да, мне повезло, что меня не удалили, но я лишь хотел вернуть мяч, который потерял чуть ранее.

    Матч? Мы показали хорошую игру. Еще перед первым голом мы пытались контролировать ход встречи, старались владеть мячом», – сказал Мата.

    Матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:3.

    Источник: Goal.com

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    06.02.2017 07:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 февраля 2017, 12:00

      Молодец Хуан, не стал лохматить бабушку!)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      FK Vardar > sir_Alex 8 февраля 2017, 14:53

      Старушку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 6 февраля 2017, 09:27

      Благо что всё обошлось,могло всё печально закончится для Варди

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 6 февраля 2017, 07:57

      Молодец что признает это....

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