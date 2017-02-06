Мата: «Повезло, что меня не удалили»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата признался, что был близок к удалению в матче против «Лестера» из-за жесткого фола на Джейми Варди.

«Я пытался сыграть в мяч, но опоздал. Конечно же, я не хотел травмировать Джейми. Да, мне повезло, что меня не удалили, но я лишь хотел вернуть мяч, который потерял чуть ранее.

Матч? Мы показали хорошую игру. Еще перед первым голом мы пытались контролировать ход встречи, старались владеть мячом», – сказал Мата.

Матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:3.