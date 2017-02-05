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    Шмейхель: «Мы будем биться до самого конца, каким бы он ни был»

    Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель прокомментировал положение команды в турнирной таблице чемпионата Англии после поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 24-го тура. На данный момент лисы находятся на 16-м месте, имея 21 очко.

    «Это время борьбы до конца для каждого игрока команды, иначе все закончится вылетом из Премьер-лиги. А этого не хочет никто. Первые сорок минут мы играли нормально, но то, что произошло потом — просто неприемлемо. Можно пропустить один гол, но не два мяча подряд. Мы должны начать прогрессировать прямо сейчас. Мы недостаточно хороши, и это все, что нужно знать о нашем текущем сезоне.

    Мы будем биться до самого конца, каким бы он ни был. Гарантирую вам, каждый футболист команды испытывает боль по поводу этой ситуации. Она нас ни в коем случае не устраивает. Мы — действующие чемпионы, и, честно говоря, на данный момент это большой позор», — сказал датчанин.

    От зоны вылета команду Клаудио Раньери отделяет одно очко.

    Ранее сообщалось о новых букмекерских котировках на вылет «Лестера» из элиты английского футбола.

    Источник: Skysports

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    05.02.2017 23:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 февраля 2017, 21:25

      С прямыми конкурентами надо так играть ,а не с грандами силы тратить.Выиграли бы и что?Всё равно бы не спасло.Приоритеты уже пора выставить,чего они хотят,остаться в премьер лиге или красиво понтануться с Челси да Ливером в 1-2 матчах?

      0
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 6 февраля 2017, 13:50

      Я всегда говорил,что чемпионство Лестера - дикая случайность!Отстойный коллектив,вполне достойно смотрелся бы в РФПЛ.

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 6 февраля 2017, 00:09

      жаль, что так резко упали.....(((

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 6 февраля 2017, 00:06

      не вылетят спасет опыт Раньери

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