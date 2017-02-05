Шмейхель: «Мы будем биться до самого конца, каким бы он ни был»

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель прокомментировал положение команды в турнирной таблице чемпионата Англии после поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 24-го тура. На данный момент лисы находятся на 16-м месте, имея 21 очко.

«Это время борьбы до конца для каждого игрока команды, иначе все закончится вылетом из Премьер-лиги. А этого не хочет никто. Первые сорок минут мы играли нормально, но то, что произошло потом — просто неприемлемо. Можно пропустить один гол, но не два мяча подряд. Мы должны начать прогрессировать прямо сейчас. Мы недостаточно хороши, и это все, что нужно знать о нашем текущем сезоне.

Мы будем биться до самого конца, каким бы он ни был. Гарантирую вам, каждый футболист команды испытывает боль по поводу этой ситуации. Она нас ни в коем случае не устраивает. Мы — действующие чемпионы, и, честно говоря, на данный момент это большой позор», — сказал датчанин.

От зоны вылета команду Клаудио Раньери отделяет одно очко.

Ранее сообщалось о новых букмекерских котировках на вылет «Лестера» из элиты английского футбола.