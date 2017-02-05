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    Дуглас Коста чувствует себя несчастным в Мюнхене и может покинуть «Баварию»

    Нападающий «Баварии» Дуглас Коста может уйти из мюнхенского клуба. Бразилец заявил, что имеет предложения от команд из Европы и Китая.

    «Да, я получал предложения от клубов из Китая, а также от некоторых команд из Европы. Когда сезон завершится, я все обдумаю. В Мюнхене я не чувствую себя счастливым», – сказал Коста.

    26-летний форвард предположил, что мог бы продолжить карьеру в чемпионатах Англии и Испании.

    «АПЛ – одна из крупнейших лиг мира, это фантастика. В Испании также выступают также играют большие клубы и футболисты», – цитирует Косту Bild.

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Коста провел 14 матчей, в которых забил три гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 16:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 февраля 2017, 20:17

      В Германии!!!??? В Баварии!!!??? Ты несчастлив!!!!??? На Донбас тогда, там счастлив будешь! Люди мечтают играть за Баварию, в одной из лучших лиг мира, постоянно в ЛЧ. Это уже Китайцам намекает, сыпьте мне бабла, я же звезда!!!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 февраля 2017, 17:26

      Да,они все несчастные! Роналду сколько был в депрессии?,пока рекордный контракт не подписал!

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