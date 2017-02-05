Дуглас Коста чувствует себя несчастным в Мюнхене и может покинуть «Баварию»

В Германии!!!??? В Баварии!!!??? Ты несчастлив!!!!??? На Донбас тогда, там счастлив будешь! Люди мечтают играть за Баварию, в одной из лучших лиг мира, постоянно в ЛЧ. Это уже Китайцам намекает, сыпьте мне бабла, я же звезда!!!
Нападающий «Баварии» Дуглас Коста может уйти из мюнхенского клуба. Бразилец заявил, что имеет предложения от команд из Европы и Китая.
«Да, я получал предложения от клубов из Китая, а также от некоторых команд из Европы. Когда сезон завершится, я все обдумаю. В Мюнхене я не чувствую себя счастливым», – сказал Коста.
26-летний форвард предположил, что мог бы продолжить карьеру в чемпионатах Англии и Испании.
«АПЛ – одна из крупнейших лиг мира, это фантастика. В Испании также выступают также играют большие клубы и футболисты», – цитирует Косту Bild.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Коста провел 14 матчей, в которых забил три гола.