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    Маргасов: «За «Локомотив» болел с детства, а любимым игроком был Сычев»

    Новичок «Локомотива» Тимофей Маргасов признался, что симпатизировал московскому клубу с ранних лет. Защитник вспомнил, как железнодорожники становились чемпионами России в 2004 году.

    – В детстве за кого болели?

    – Честное слово: за «Локомотив»! Всегда была большая симпатия к нему. Подтвердят ребята из моей детской академии. Когда мы «бились» за свой любимый клуб, у меня им был именно «Локо». Появился он сразу, как только начал футболом увлекаться. Семин был тогда главным тренером, помню отлично, как команда становилась чемпионом в 2004 году. Почти не пропускал матчей по телевизору, очень хорошо отложились в памяти эмоциональные дерби с ЦСКА, со «Спартаком», которые заканчивались победами и большим количеством забитых мячей – 3:2, 4:3.

    – Кто был любимым игроком? Лоськов, Сычев?

    – Скорее всего – Сычев. Я начинал карьеру на позиции «под нападающим», тоже много забивал. Но и Лоськов очень нравился. Вообще я больше за команду болел, а не за какого-то отдельного футболиста. Все были любимыми.

    Напомним, что Маргасов перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов». В текущем сезоне РФПЛ он появлялся на поле в пяти матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2017 15:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 февраля 2017, 16:08

      Да Сычев раньше мог !

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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 5 февраля 2017, 16:00

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