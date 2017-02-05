Маргасов: «За «Локомотив» болел с детства, а любимым игроком был Сычев»

Новичок «Локомотива» Тимофей Маргасов признался, что симпатизировал московскому клубу с ранних лет. Защитник вспомнил, как железнодорожники становились чемпионами России в 2004 году.

– В детстве за кого болели?

– Честное слово: за «Локомотив»! Всегда была большая симпатия к нему. Подтвердят ребята из моей детской академии. Когда мы «бились» за свой любимый клуб, у меня им был именно «Локо». Появился он сразу, как только начал футболом увлекаться. Семин был тогда главным тренером, помню отлично, как команда становилась чемпионом в 2004 году. Почти не пропускал матчей по телевизору, очень хорошо отложились в памяти эмоциональные дерби с ЦСКА, со «Спартаком», которые заканчивались победами и большим количеством забитых мячей – 3:2, 4:3.

– Кто был любимым игроком? Лоськов, Сычев?

– Скорее всего – Сычев. Я начинал карьеру на позиции «под нападающим», тоже много забивал. Но и Лоськов очень нравился. Вообще я больше за команду болел, а не за какого-то отдельного футболиста. Все были любимыми.

Напомним, что Маргасов перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов». В текущем сезоне РФПЛ он появлялся на поле в пяти матчах.