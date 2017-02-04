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    Анчелотти считает, что «Бавария» действовала недостаточно хорошо, чтобы победить «Шальке»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти высказал мнение о матче 19-го тура Бундеслиги против «Шальке» (1:1). По мнению специалиста, его команда действовала недостаточно хорошо, чтобы победить.

    «Для нас это был сложный матч, ведь «Шальке» играл очень хорошо. Мы неплохо начали, но потом стали действовать недостаточно компактно. Линии защиты и полузащиты были слишком далеко друг от друга. Мы не смогли выиграть важные мячи, поэтому у нас появились проблемы. В целом, нашей игры было недостаточно, теперь нужно сосредоточиться на следующем матче», – заявил Анчелотти.

    «Бавария» после 19-ти матчей лидирует в турнирной таблице Бундеслиги.

    Источник: ФК «Бавария»

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    04.02.2017 21:28
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