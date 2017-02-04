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    Мойес: «Приятно выиграть 4:0, но мы должны побеждать в каждом матче»

    Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес подвел итоги матча 24-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:0). По словам специалиста, эта победа придаст уверенности в своих силах его подопечным.

    «Конечно, наша задача сегодня была сложной, но мы использовали возможности, когда они появились. Как только мы забили гол, вы могли увидеть, что уверенность в своих силах выросла.Не думаю, что в моей тренерской карьере было много случаев, когда моя команда вела 4:0 к перерыву. Не знаю, бывало ли так вообще. Нам было просто нужно не натворить глупостей во втором тайме, пару раз они почти забили в контратаках.

    Мы взяли три очка и приобрели уверенность, веру в себя. Будет сложно, но если бы мы проиграли, было бы еще сложнее. Мы должны выигрывать в каждом матче», – сказал Мойес.

    «Сандерленд» на данный момент располагается на последнем месте в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: BBC

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    04.02.2017 21:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 февраля 2017, 21:17

      Правильно надо ото сна просыпаться...в прошлом сезоне чудом зацепились.

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