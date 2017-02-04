Мойес: «Приятно выиграть 4:0, но мы должны побеждать в каждом матче»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес подвел итоги матча 24-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:0). По словам специалиста, эта победа придаст уверенности в своих силах его подопечным.

«Конечно, наша задача сегодня была сложной, но мы использовали возможности, когда они появились. Как только мы забили гол, вы могли увидеть, что уверенность в своих силах выросла.Не думаю, что в моей тренерской карьере было много случаев, когда моя команда вела 4:0 к перерыву. Не знаю, бывало ли так вообще. Нам было просто нужно не натворить глупостей во втором тайме, пару раз они почти забили в контратаках.

Мы взяли три очка и приобрели уверенность, веру в себя. Будет сложно, но если бы мы проиграли, было бы еще сложнее. Мы должны выигрывать в каждом матче», – сказал Мойес.

«Сандерленд» на данный момент располагается на последнем месте в турнирной таблице АПЛ.