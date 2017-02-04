Полузащитник «Челси» Фабрегас впервые забил в ворота «Арсенала» в Премьер-лиге

Испанский футболист «Челси» Сеск Фабрегас отметился третьим мячом своей команды в ворота «Арсенала». Для Фабрегаса это второй гол в нынешнем сезоне, забитый в матчах Премьер-лиги. Всего испанец провел 15 игр, в которых сделал еще и шесть голевых передач.

В матче с «Арсеналом» Фабрегас вышел на замену на 84-й минуте, а почти сразу после этого сумел отличиться. При этом «Арсенал» является для полузащитника одной из бывших команд. В составе коллектива Венгера футболист выступал с 2003 по 2011 год.

Фабрегас впервые в своей карьере забил в ворота «Арсенала» в Премьер-лиге. Стоимость полузащитника сейчас оценивается в 38 миллионов евро. Продав игрока в «Барселону», в 2011 году «Арсенал» заработал на его переходе 29 миллионов евро. За «Челси» футболист выступает уже третий сезон.