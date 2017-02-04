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    Полузащитник «Челси» Фабрегас впервые забил в ворота «Арсенала» в Премьер-лиге

    Испанский футболист «Челси» Сеск Фабрегас отметился третьим мячом своей команды в ворота «Арсенала». Для Фабрегаса это второй гол в нынешнем сезоне, забитый в матчах Премьер-лиги. Всего испанец провел 15 игр, в которых сделал еще и шесть голевых передач.

    В матче с «Арсеналом» Фабрегас вышел на замену на 84-й минуте, а почти сразу после этого сумел отличиться. При этом «Арсенал» является для полузащитника одной из бывших команд. В составе коллектива Венгера футболист выступал с 2003 по 2011 год.

    Фабрегас впервые в своей карьере забил в ворота «Арсенала» в Премьер-лиге. Стоимость полузащитника сейчас оценивается в 38 миллионов евро. Продав игрока в «Барселону», в 2011 году «Арсенал» заработал на его переходе 29 миллионов евро. За «Челси» футболист выступает уже третий сезон.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2017 17:26
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 4 февраля 2017, 19:09

      Красава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 февраля 2017, 17:30

      Андрей Сергеевич только хмыкнул...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 17:29

      Гол четкий, но вратарь налажал если честно

      0
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