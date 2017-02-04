Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бенитес заявил, что не покинет «Ньюкасл»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес опроверг слухи о своем возможном уходе из команды нынешней зимой.

    «Не собираюсь уходить и бросать команду. Я хочу вывести «Ньюкасл» в АПЛ и готов приложить все усилия для этого. Хочу поблагодарить болельщиков. Я буду продолжать давать все возможное, чтобы игроки, персонал и фанаты «сорок» двигались в одном направлении», – сказал Бенитес.

    Ранее появилась информация, что испанский специалист является одним из кандидатов на замену Славену Биличу в «Вест Хэме».

    После 28-ми туров «сороки» располагаются на второй строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от лидирующего «Брайтона» на одно очко.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2017 13:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 4 февраля 2017, 16:37

      Время покажет!
      Надеюсь останется и поможет сорокам показать лучший футбол!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 февраля 2017, 13:51

      Я всегда с симпатией относился к Рафе Бенитису он во всех своих клубах работал в долгую и только в Интере ему не дали это сделать а так если посмотреть послужной список чемпионство в Испании с Валенсией выигрыш Лиги чемпионов с Ливерпулем стабильное попадание в четверку в Англии с Ливерпулем .К стате посмотрите на результаты Ливера после его ухода.И еще была победа в похмельном Челси в Лиге Европы.Так что удачи тебе Рафаэль она тебе как показывает практика потребуется в Ньюкасле.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11