Бенитес заявил, что не покинет «Ньюкасл»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес опроверг слухи о своем возможном уходе из команды нынешней зимой.

«Не собираюсь уходить и бросать команду. Я хочу вывести «Ньюкасл» в АПЛ и готов приложить все усилия для этого. Хочу поблагодарить болельщиков. Я буду продолжать давать все возможное, чтобы игроки, персонал и фанаты «сорок» двигались в одном направлении», – сказал Бенитес.

Ранее появилась информация, что испанский специалист является одним из кандидатов на замену Славену Биличу в «Вест Хэме».

После 28-ми туров «сороки» располагаются на второй строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от лидирующего «Брайтона» на одно очко.