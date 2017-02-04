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Бенитес заявил, что не покинет «Ньюкасл»

4 февраля 2017, 13:31
2

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес опроверг слухи о своем возможном уходе из команды нынешней зимой.

«Не собираюсь уходить и бросать команду. Я хочу вывести «Ньюкасл» в АПЛ и готов приложить все усилия для этого. Хочу поблагодарить болельщиков. Я буду продолжать давать все возможное, чтобы игроки, персонал и фанаты «сорок» двигались в одном направлении», – сказал Бенитес.

Ранее появилась информация, что испанский специалист является одним из кандидатов на замену Славену Биличу в «Вест Хэме».

После 28-ми туров «сороки» располагаются на второй строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от лидирующего «Брайтона» на одно очко.

Источник: BBC
Англия. Чемпионшип Ньюкасл Бенитес Рафаэль
Комментарии (2)
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hevbn 28
1486205466
Я всегда с симпатией относился к Рафе Бенитису он во всех своих клубах работал в долгую и только в Интере ему не дали это сделать а так если посмотреть послужной список чемпионство в Испании с Валенсией выигрыш Лиги чемпионов с Ливерпулем стабильное попадание в четверку в Англии с Ливерпулем .К стате посмотрите на результаты Ливера после его ухода.И еще была победа в похмельном Челси в Лиге Европы.Так что удачи тебе Рафаэль она тебе как показывает практика потребуется в Ньюкасле.
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KingRey21
1486215430
Время покажет! Надеюсь останется и поможет сорокам показать лучший футбол!
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