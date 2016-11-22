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    Бенитес и Манчини могут сменить Билича в «Вест Хэме»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич в ближайшее время может быть уволен из клуба. Руководство «молотобойцев» недовольно выступлением команды в нынешнем сезоне и уже начало рассматривать возможные кандидатуры на смену хорвату.

    На место 48-летнего специалиста в лондонский клуб могут прийти Руди Гарсия («Марсель»), Эдди Хоу («Борнмут»), Рафаэль Бенитес («Ньюкасл») и Роберто Манчини.

    Напомним, что по итогам 12-ти туров английской Премьер-лиги «Вест Хэм» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    22.11.2016 12:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +627

      Xiko 22 ноября 2016, 12:48

      Руди Гарсия, думаю шикарный вариант будет!

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