Примера. Дубль Торреса принес «Атлетико» победу над «Леганесом»

В матче 21-го тура Примеры «Атлетико» на «Висенте Кальдерон» одержал победу над «Леганесом» – 2:0. Дублем в составе мадридского клуба отметился Фернандо Торрес, который стал автором 4500-го гола команды в чемпионате Испании.

Таким образом, «Атлетико» набрал 39 очков, однако остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Леганес» же находится в пяти баллах от зоны вылета.

Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

Атлетико – Леганес – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Торрес, 15; 2:0 – Торрес, 51.

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