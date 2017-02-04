Это'О: «Говорил Смолову: «Как с таким талантом ты не можешь реализовать все, на что способен?»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О заявил, что в махачкалинском клубе он был старшим братом для игроков. Камерунский форвард также вспомнил своих российских одноклубников Олега Шатова и Федора Смолова.

«О моей жизни ходит много легенд, и я не буду их опровергать, потому что они часть этого бизнеса. Я был игроком, старшим братом, капитаном «Анжи». Когда нужно было дать совет или встряхнуть команду, я это делал, потому что роль старшего по возрасту футболиста состоит в том, чтобы сказать: «Парни, вы должны сделать больше». Но в команде был тренер, и он хорошо выполнял свою работу.

У Шатова были качества, он был очень элегантен в игре. Он не испытывал давления на поле, несмотря на юный возраст. У него были уникальные достоинства, свойственные только большим полузащитником. Он заслужил переход в «Зенит».

Я говорил Смолову: «Как с таким большим талантом ты не можешь реализовать все, на что способен? Тебе не хватает желания». Именно здесь разница между хорошим и большим игроком. Я доволен, что он нашел в себе это желание», — сказал Это’О.

Напомним, Это'О являлся игроком «Анжи» с 2011 по 2013 год.