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  • Это'О: «Говорил Смолову: «Как с таким талантом ты не можешь реализовать все, на что способен?»

Это'О: «Говорил Смолову: «Как с таким талантом ты не можешь реализовать все, на что способен?»

4 февраля 2017, 08:43
10

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О заявил, что в махачкалинском клубе он был старшим братом для игроков. Камерунский форвард также вспомнил своих российских одноклубников Олега Шатова и Федора Смолова.

«О моей жизни ходит много легенд, и я не буду их опровергать, потому что они часть этого бизнеса. Я был игроком, старшим братом, капитаном «Анжи». Когда нужно было дать совет или встряхнуть команду, я это делал, потому что роль старшего по возрасту футболиста состоит в том, чтобы сказать: «Парни, вы должны сделать больше». Но в команде был тренер, и он хорошо выполнял свою работу.

У Шатова были качества, он был очень элегантен в игре. Он не испытывал давления на поле, несмотря на юный возраст. У него были уникальные достоинства, свойственные только большим полузащитником. Он заслужил переход в «Зенит».

Я говорил Смолову: «Как с таким большим талантом ты не можешь реализовать все, на что способен? Тебе не хватает желания». Именно здесь разница между хорошим и большим игроком. Я доволен, что он нашел в себе это желание», — сказал Это’О.

Напомним, Это'О являлся игроком «Анжи» с 2011 по 2013 год.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Краснодар Смолов Федор Это'О Самуэль Шатов Олег
Комментарии (10)
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Пабло6
1486187591
хорошо
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Superviser77
1486187931
Это^о это легенда!
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bolela_16
1486188162
Смолов слишком ленив...
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talgatnurzhanov2006
1486188715
помню в фифа 14 Розанов кричал Это Он!!!!
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polt
1486194298
Надеюсь еще есть, что реализовывать.
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S.sol
1486194894
Характер закладывается в детстве. И если сравнить благосостояние их семей в этот момент, становится понятно почему один стал легендой, а второй Смолов.
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prtcs
1486195927
Будущее игрока во многом зависит от "талантливого" тренера, каждый подстраивает футболиста под игру своей команды, забывая об индивидуальных качествах игроков.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1486198855
Это'О:"Чтобы жить как белый, нужно пахать как негр." Смолов:"Лошадь пусть пашет."
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