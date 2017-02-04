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    Это'О: «Говорил Смолову: «Как с таким талантом ты не можешь реализовать все, на что способен?»

    Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О заявил, что в махачкалинском клубе он был старшим братом для игроков. Камерунский форвард также вспомнил своих российских одноклубников Олега Шатова и Федора Смолова.

    «О моей жизни ходит много легенд, и я не буду их опровергать, потому что они часть этого бизнеса. Я был игроком, старшим братом, капитаном «Анжи». Когда нужно было дать совет или встряхнуть команду, я это делал, потому что роль старшего по возрасту футболиста состоит в том, чтобы сказать: «Парни, вы должны сделать больше». Но в команде был тренер, и он хорошо выполнял свою работу.

    У Шатова были качества, он был очень элегантен в игре. Он не испытывал давления на поле, несмотря на юный возраст. У него были уникальные достоинства, свойственные только большим полузащитником. Он заслужил переход в «Зенит».

    Я говорил Смолову: «Как с таким большим талантом ты не можешь реализовать все, на что способен? Тебе не хватает желания». Именно здесь разница между хорошим и большим игроком. Я доволен, что он нашел в себе это желание», — сказал Это’О.

    Напомним, Это'О являлся игроком «Анжи» с 2011 по 2013 год.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.02.2017 08:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 4 февраля 2017, 12:00

      Это'О:"Чтобы жить как белый, нужно пахать как негр." Смолов:"Лошадь пусть пашет."

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 4 февраля 2017, 11:12

      Будущее игрока во многом зависит от "талантливого" тренера, каждый подстраивает футболиста под игру своей команды, забывая об индивидуальных качествах игроков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      S.sol 4 февраля 2017, 10:54

      Характер закладывается в детстве. И если сравнить благосостояние их семей в этот момент, становится понятно почему один стал легендой, а второй Смолов.

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 4 февраля 2017, 10:44

      Надеюсь еще есть, что реализовывать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 4 февраля 2017, 09:11

      помню в фифа 14 Розанов кричал Это Он!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 февраля 2017, 09:02

      Смолов слишком ленив...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 > bolela_16 4 февраля 2017, 10:31

      )))

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 февраля 2017, 08:58

      Это^о это легенда!

      3
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 4 февраля 2017, 08:53

      хорошо

      0
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