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    «Спартак» отправился на второй сбор без Кутина и Пуцко

    Сегодня утром «Спартак» отправился на вторые сборы, которые пройдут в Испании. Всего в Марбелью отправилось 26 футболистов. Сообщается, что Ивелин Попов, Лоренцо Мельгарехо, Квинси Промес, Сердар Таски и Фернандо присоединятся к московской команде уже на сборах.

    Из тех игроков, которые работали на первом сборе красно-белых в Абу-Даби, с командой не полетели Денис Кутин, который восстанавливается в Москве после серьезной травмы, а также Александр Пуцко и Аяз Гулиев.

    Стоит отметить, что в Испании вместе с основой будут заниматься игроки «Спартака-2» Иван Хомуха и Игорь Леонтьев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2017 08:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +93

      Borz1 4 февраля 2017, 14:30

      страшное дело

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      LeXxX282828 4 февраля 2017, 12:16

      Вперед, Спартак!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 4 февраля 2017, 10:15

      А они играли роль фишек на сборах ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 4 февраля 2017, 09:44

      Удачи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 4 февраля 2017, 09:39

      Всех порвем!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 4 февраля 2017, 09:02

      Спартак - Чемпион !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 4 февраля 2017, 08:52

      Успеха Спартаку!

      3
      Ответить
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