«Спартак» отправился на второй сбор без Кутина и Пуцко

Сегодня утром «Спартак» отправился на вторые сборы, которые пройдут в Испании. Всего в Марбелью отправилось 26 футболистов. Сообщается, что Ивелин Попов, Лоренцо Мельгарехо, Квинси Промес, Сердар Таски и Фернандо присоединятся к московской команде уже на сборах.

Из тех игроков, которые работали на первом сборе красно-белых в Абу-Даби, с командой не полетели Денис Кутин, который восстанавливается в Москве после серьезной травмы, а также Александр Пуцко и Аяз Гулиев.

Стоит отметить, что в Испании вместе с основой будут заниматься игроки «Спартака-2» Иван Хомуха и Игорь Леонтьев.