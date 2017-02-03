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В ЦСКА существует потолок зарплат для молодых игроков

3 февраля 2017, 21:25
16

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский выступил в поддержку введения потолка зарплат для молодых игроков клубов. Кроме того, функционер отметил, что в московской команде существует подобная практика.

– Нужно ли вводить потолок зарплат для молодых футболистов?

– А в ЦСКА такая практика для молодежи существует. Есть определенная шкала, исходя из которой мы и работаем.

– Условно, зарплата молодого игрока зависит от количества проведенных матчей за основу?

– Да, конечно. Не готов раскрывать все секреты. но у нас есть четкая система, по которой понятно, как выступая за основной состав, человек начинает зарабатывать больше и больше денег.

– В других клубах не так?

– Не знаю, не готов комментировать. Потолок зарплат для молодежи, считаю, довольно разумное решение. Мы к этому пришли достаточно давно.

Напомним, ранее данную инициативу также поддержал 19-летний нападающий московского клуба Тимур Жамалетдинов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (16)
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S.sol
1486147285
У Гинера в проекте везде потолки как в доме у хоббита и властелина колец... если тема касается финансов.
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RedGreenHooligan
1486147699
так то в Локо уже давно введен потолок по зарплатам для молодежи... пока не сыграешь пару игр за основу - серьезного повышения не будет... Миранчук вот прошел через это, но захотел еще больше... Жамалетдинов даже не захотел первого повышения ЗП ждать и сразу решил за деньгами гнаться... ни к чему хорошему это пока не привело
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Nehdan4ik
1486147981
уберут лимит на легионеров , и потолок зарплат не нужен будет.
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kanav67
1486153771
Когда зарплата будет зависеть от дохода клуба (билеты+ атрибутика+ ТВ), вот тогда появится футбол, а пока пародия.
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olic29ivica
1486155912
И это правильно, поэтому молодеж думает о правильном, не как в зените, там последние свои выпустились почти 15 лет назад)))быстрик керж денисов аршавин после них тишина, а сейчас в составе ни одного своего воспитанника..)
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VikNMar
1486158671
Для всех потолок нужен , что бы деньги получали согласно успехов команды , а не просто так .........
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vovan55
1486166174
и это правильно...
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Obi Wan
1486186352
Согласен
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каа
1486188086
Было бы целесообразнее устанавливать не "потолок", а определенный минимум....а все остальное надбавки и бонусы за игры за основу, за удачные действия, за голы, за победы и т.д. это больше будет мотивировать...
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ПФК ЦСКА Моscow
1486194322
главное чтоб молодежь прогрессировала
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