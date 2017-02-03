В ЦСКА существует потолок зарплат для молодых игроков

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский выступил в поддержку введения потолка зарплат для молодых игроков клубов. Кроме того, функционер отметил, что в московской команде существует подобная практика.

– Нужно ли вводить потолок зарплат для молодых футболистов?

– А в ЦСКА такая практика для молодежи существует. Есть определенная шкала, исходя из которой мы и работаем.

– Условно, зарплата молодого игрока зависит от количества проведенных матчей за основу?

– Да, конечно. Не готов раскрывать все секреты. но у нас есть четкая система, по которой понятно, как выступая за основной состав, человек начинает зарабатывать больше и больше денег.

– В других клубах не так?

– Не знаю, не готов комментировать. Потолок зарплат для молодежи, считаю, довольно разумное решение. Мы к этому пришли достаточно давно.

Напомним, ранее данную инициативу также поддержал 19-летний нападающий московского клуба Тимур Жамалетдинов.