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    В ЦСКА существует потолок зарплат для молодых игроков

    Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский выступил в поддержку введения потолка зарплат для молодых игроков клубов. Кроме того, функционер отметил, что в московской команде существует подобная практика.

    – Нужно ли вводить потолок зарплат для молодых футболистов?

    – А в ЦСКА такая практика для молодежи существует. Есть определенная шкала, исходя из которой мы и работаем.

    – Условно, зарплата молодого игрока зависит от количества проведенных матчей за основу?

    – Да, конечно. Не готов раскрывать все секреты. но у нас есть четкая система, по которой понятно, как выступая за основной состав, человек начинает зарабатывать больше и больше денег.

    – В других клубах не так?

    – Не знаю, не готов комментировать. Потолок зарплат для молодежи, считаю, довольно разумное решение. Мы к этому пришли достаточно давно.

    Напомним, ранее данную инициативу также поддержал 19-летний нападающий московского клуба Тимур Жамалетдинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.02.2017 21:25
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 февраля 2017, 10:45

      главное чтоб молодежь прогрессировала

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 4 февраля 2017, 09:01

      Было бы целесообразнее устанавливать не "потолок", а определенный минимум....а все остальное надбавки и бонусы за игры за основу, за удачные действия, за голы, за победы и т.д. это больше будет мотивировать...

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > каа 4 февраля 2017, 10:17

      А еще целесообразнее было бы платить зарплату исходя из заработанного , т.е. из дохода за проданные билеты, атрибутику и ТВ права. Что заработал, то и получи.

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 4 февраля 2017, 08:32

      Согласен

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      Рейтинг: +840

      vovan55 4 февраля 2017, 02:56

      и это правильно...

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 4 февраля 2017, 00:51

      Для всех потолок нужен , что бы деньги получали согласно успехов команды , а не просто так .........

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > VikNMar 4 февраля 2017, 01:31

      К коммунизму в футболе хотите привести ?..Каждому по способностям....невзирая на плодовитость... Сложно это. Надо посоветоваться с Марксом....Отойду на пару часов....С ув.

      -1
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      Рейтинг: +592

      spaike > VikNMar 4 февраля 2017, 01:34

      Согласен! Тогда и игроки будут больше выкладываться на тренировках и в матчах, и не будут постоянно бегать из команды в команду где больше предложат.

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 4 февраля 2017, 00:05

      И это правильно, поэтому молодеж думает о правильном, не как в зените, там последние свои выпустились почти 15 лет назад)))быстрик керж денисов аршавин после них тишина, а сейчас в составе ни одного своего воспитанника..)

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > olic29ivica 4 февраля 2017, 01:38

      МолодёЖ уже ни о чём не думает. Нечем. И незачем. Заводов для работы нет, наследства нет,а в трамвайные контроллёры - большой конкурс, плюс личные амбиции. ...И не надо подражать Аршавину ! . Все - в армию, сукины дети, в очередь!

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      Рейтинг: +592

      spaike > olic29ivica 4 февраля 2017, 01:40

      В Зените не только от игроков все зависит. Есть очень перспективные игроки которые стараются попасть в основу, но политика Зенита сейчас такова что лучше взять опытного игрока, чем давать шанс молодому игроку. Для руководства Зенита сейчас в приоритете показывать стабильные результаты в чемпионате и еврокубках, а не воспитание своих игроков (а жаль).

      1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 3 февраля 2017, 23:29

      Когда зарплата будет зависеть от дохода клуба (билеты+ атрибутика+ ТВ), вот тогда появится футбол, а пока пародия.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > kanav67 4 февраля 2017, 07:32

      пфф... это только 10% от доходов клуба... основная часть идет от участия в еврокубках, перепродаже игроков....

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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 3 февраля 2017, 21:53

      уберут лимит на легионеров , и потолок зарплат не нужен будет.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 3 февраля 2017, 21:48

      так то в Локо уже давно введен потолок по зарплатам для молодежи... пока не сыграешь пару игр за основу - серьезного повышения не будет... Миранчук вот прошел через это, но захотел еще больше... Жамалетдинов даже не захотел первого повышения ЗП ждать и сразу решил за деньгами гнаться... ни к чему хорошему это пока не привело

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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 21:41

      У Гинера в проекте везде потолки как в доме у хоббита и властелина колец... если тема касается финансов.

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