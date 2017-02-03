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    Мутко: «Если Фернандес подходит под критерии сборной России, зачем от него отказываться?»

    Президент РФС Виталий Мутко дал понять, что сборная России не будет проводить искусственную натурализацию иностранных игроков в преддверии домашнего чемпионата мира. При этом Мутко заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может сыграть за национальную команду.

    «Считаю, что у нас неплохая команда, костяк есть. Есть игроки достаточно высокого уровня, у нас есть Акинфеев, Березуцкие, Смолов, Дзюба, есть молодые перспективные ребята. Вокруг этой команды можно строить. Никакой искусственной натурализации не будет в Российской Федерации, но мы открытая демократическая страна.

    Специально бегать по миру, приобретать игроков, вот, мол, у нас нет такого защитника… Этого делать не будем. Да, Фернандес получил российское гражданство, здорово играет в ЦСКА. Если сегодня он по каким-то критериям подойдет сборной, зачем от этого отказываться? Но специальной погони ради результата не будет. Надо ориентироваться на собственные кадры», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    03.02.2017 17:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 3 февраля 2017, 21:54

      если Мутко не подходит Российскому футболу зачем он нужен ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 3 февраля 2017, 19:59

      НАДО МЕНЬШЕ БОЛТАТЬ, А БОЛЬШЕ ЗАНИМАТЬСЯ ФУТБОЛОМ, ИЛИ УСТУПИТЬ МЕСТО ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ВЫВЕДЕТ НАШ ФУТБОЛ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 февраля 2017, 18:08

      Если Мутко не подходит под критерии президента РФС, то нах он нужен?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 3 февраля 2017, 17:38

      Хочет вторую сборную франции сделать, походу.

      -1
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      Рейтинг: +264

      dimid 3 февраля 2017, 17:36

      это бред.

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo 3 февраля 2017, 17:33

      акинфеев березуцкие - да он окончательно ёб--ся

      -1
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 17:15

      Импорто-замещение наоборот какое то. И зачем показывать молодым футболистам, что хрен им а не сборная. Бразильский защитник в сборной России пусть бегает... форвард пусть аргентинец будет, а в центре французишка какой нибудь рулит. Все правильно. А себя кем нибудь заменить не хочется?

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