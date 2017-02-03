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  • Мутко: «Если Фернандес подходит под критерии сборной России, зачем от него отказываться?»

Мутко: «Если Фернандес подходит под критерии сборной России, зачем от него отказываться?»

3 февраля 2017, 17:07
8

Президент РФС Виталий Мутко дал понять, что сборная России не будет проводить искусственную натурализацию иностранных игроков в преддверии домашнего чемпионата мира. При этом Мутко заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может сыграть за национальную команду.

«Считаю, что у нас неплохая команда, костяк есть. Есть игроки достаточно высокого уровня, у нас есть Акинфеев, Березуцкие, Смолов, Дзюба, есть молодые перспективные ребята. Вокруг этой команды можно строить. Никакой искусственной натурализации не будет в Российской Федерации, но мы открытая демократическая страна.

Специально бегать по миру, приобретать игроков, вот, мол, у нас нет такого защитника… Этого делать не будем. Да, Фернандес получил российское гражданство, здорово играет в ЦСКА. Если сегодня он по каким-то критериям подойдет сборной, зачем от этого отказываться? Но специальной погони ради результата не будет. Надо ориентироваться на собственные кадры», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Фернандес Марио Мутко Виталий
Комментарии (8)
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S.sol
1486131309
Импорто-замещение наоборот какое то. И зачем показывать молодым футболистам, что хрен им а не сборная. Бразильский защитник в сборной России пусть бегает... форвард пусть аргентинец будет, а в центре французишка какой нибудь рулит. Все правильно. А себя кем нибудь заменить не хочется?
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yanedo
1486132424
акинфеев березуцкие - да он окончательно ёб--ся
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dimid
1486132589
это бред.
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Apocalypse
1486132693
Хочет вторую сборную франции сделать, походу.
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Tostao
1486134509
Если Мутко не подходит под критерии президента РФС, то нах он нужен?
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prtcs
1486141167
НАДО МЕНЬШЕ БОЛТАТЬ, А БОЛЬШЕ ЗАНИМАТЬСЯ ФУТБОЛОМ, ИЛИ УСТУПИТЬ МЕСТО ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ВЫВЕДЕТ НАШ ФУТБОЛ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ.
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Nehdan4ik
1486148077
если Мутко не подходит Российскому футболу зачем он нужен ?
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