Мутко: «Если Фернандес подходит под критерии сборной России, зачем от него отказываться?»

Президент РФС Виталий Мутко дал понять, что сборная России не будет проводить искусственную натурализацию иностранных игроков в преддверии домашнего чемпионата мира. При этом Мутко заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может сыграть за национальную команду.

«Считаю, что у нас неплохая команда, костяк есть. Есть игроки достаточно высокого уровня, у нас есть Акинфеев, Березуцкие, Смолов, Дзюба, есть молодые перспективные ребята. Вокруг этой команды можно строить. Никакой искусственной натурализации не будет в Российской Федерации, но мы открытая демократическая страна.

Специально бегать по миру, приобретать игроков, вот, мол, у нас нет такого защитника… Этого делать не будем. Да, Фернандес получил российское гражданство, здорово играет в ЦСКА. Если сегодня он по каким-то критериям подойдет сборной, зачем от этого отказываться? Но специальной погони ради результата не будет. Надо ориентироваться на собственные кадры», – сказал Мутко.