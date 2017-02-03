Определено время начала матчей 18-20 туров чемпионата России

Стало известно время начала матчей 18-20 туров чемпионата России. Вторая часть розыгрыша РФПЛ стартует 3 марта. В этот день сыграют между собой «Томь» и «Ростов».
4 марта в 16:30 по московскому времени встречу проведут ЦСКА и «Зенит», а 5 марта в это же время в борьбе сойдутся «Краснодар» и «Спартак».
18-й тур
3 марта (пятница)
«Томь» – «Ростов» – 19.00
4 марта (суббота)
«Оренбург» — «Арсенал» — 14:00
ЦСКА – «Зенит» 16:30
5 марта (воскресенье)
«Урал» — «Амкар» — 11:30
«Крылья Советов» — «Локомотив» — 14:00
«Краснодар» — «Спартак» — 16:30
«Терек» — «Уфа» — 19:00
6 марта (понедельник)
«Анжи» — «Рубин» — 19:30.
19-й тур
10 марта (пятница)
«Арсенал» – «Урал» – 19.00
11 марта (суббота)
«Уфа»– «Крылья Советов» – 11.30
ЦСКА – «Томь» – 14.00
«Рубин» – «Оренбург» – 16.30
12 марта (воскресенье)
«Амкар» – «Зенит» – 11.30
«Локомотив» – «Краснодар» – 14.00
«Спартак» – «Анжи» – 16.30
«Ростов» – «Терек» – 19.00.
20-й тур
17 марта (пятница)
«Анжи» – «Оренбург» – 19.00
18 марта (суббота)
«Томь» – «Амкар» – 11.30
«Урал» – «Рубин» – 14.00
«Локомотив» – «Спартак» – 16.30
19 марта (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Ростов» – 14.00
«Терек» – ЦСКА – 16.30
«Краснодар» – «Уфа» – 16.30
«Зенит» – «Арсенал» – 19.30.