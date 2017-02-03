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Определено время начала матчей 18-20 туров чемпионата России

3 февраля 2017, 16:40
2

Стало известно время начала матчей 18-20 туров чемпионата России. Вторая часть розыгрыша РФПЛ стартует 3 марта. В этот день сыграют между собой «Томь» и «Ростов».

4 марта в 16:30 по московскому времени встречу проведут ЦСКА и «Зенит», а 5 марта в это же время в борьбе сойдутся «Краснодар» и «Спартак».

18-й тур

3 марта (пятница)

«Томь» – «Ростов» – 19.00

4 марта (суббота)

«Оренбург» — «Арсенал» — 14:00

ЦСКА – «Зенит» 16:30

5 марта (воскресенье)

«Урал» — «Амкар» — 11:30

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 14:00

«Краснодар» — «Спартак» — 16:30

«Терек» — «Уфа» — 19:00

6 марта (понедельник)

«Анжи» — «Рубин» — 19:30.

19-й тур

10 марта (пятница)

«Арсенал» – «Урал» – 19.00

11 марта (суббота)

«Уфа»– «Крылья Советов» – 11.30

ЦСКА – «Томь» – 14.00

«Рубин» – «Оренбург» – 16.30

12 марта (воскресенье)

«Амкар» – «Зенит» – 11.30

«Локомотив» – «Краснодар» – 14.00

«Спартак» – «Анжи» – 16.30

«Ростов» – «Терек» – 19.00.

20-й тур

17 марта (пятница)

«Анжи» – «Оренбург» – 19.00

18 марта (суббота)

«Томь» – «Амкар» – 11.30

«Урал» – «Рубин» – 14.00

«Локомотив» – «Спартак» – 16.30

19 марта (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Ростов» – 14.00

«Терек» – ЦСКА – 16.30

«Краснодар» – «Уфа» – 16.30

«Зенит» – «Арсенал» – 19.30.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Краснодар Спартак
Комментарии (2)
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Apocalypse
1486132321
Вот мудаки. Специально поставил выходные, чтоб в Краснодар сгонять, а они матч с пятницы на воскресение перенесли.
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anri1703
1486134518
ну в принципе все матчи локо смогу посмотреть воскресение понедельник отдыхаю только вот со Спартаком в 21-30 по местному надо будет по раньше домой )
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