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    Определено время начала матчей 18-20 туров чемпионата России

    Стало известно время начала матчей 18-20 туров чемпионата России. Вторая часть розыгрыша РФПЛ стартует 3 марта. В этот день сыграют между собой «Томь» и «Ростов».

    4 марта в 16:30 по московскому времени встречу проведут ЦСКА и «Зенит», а 5 марта в это же время в борьбе сойдутся «Краснодар» и «Спартак».

    18-й тур

    3 марта (пятница)

    «Томь» – «Ростов» – 19.00

    4 марта (суббота)

    «Оренбург» — «Арсенал» — 14:00

    ЦСКА – «Зенит» 16:30

    5 марта (воскресенье)

    «Урал» — «Амкар» — 11:30

    «Крылья Советов» — «Локомотив» — 14:00

    «Краснодар» — «Спартак» — 16:30

    «Терек» — «Уфа» — 19:00

    6 марта (понедельник)

    «Анжи» — «Рубин» — 19:30.

    19-й тур

    10 марта (пятница)

    «Арсенал» – «Урал» – 19.00

    11 марта (суббота)

    «Уфа»– «Крылья Советов» – 11.30

    ЦСКА – «Томь» – 14.00

    «Рубин» – «Оренбург» – 16.30

    12 марта (воскресенье)

    «Амкар» – «Зенит» – 11.30

    «Локомотив» – «Краснодар» – 14.00

    «Спартак» – «Анжи» – 16.30

    «Ростов» – «Терек» – 19.00.

    20-й тур

    17 марта (пятница)

    «Анжи» – «Оренбург» – 19.00

    18 марта (суббота)

    «Томь» – «Амкар» – 11.30

    «Урал» – «Рубин» – 14.00

    «Локомотив» – «Спартак» – 16.30

    19 марта (воскресенье)

    «Крылья Советов» – «Ростов» – 14.00

    «Терек» – ЦСКА – 16.30

    «Краснодар» – «Уфа» – 16.30

    «Зенит» – «Арсенал» – 19.30.

    Источник: РПЛ

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    03.02.2017 16:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 3 февраля 2017, 18:08

      ну в принципе все матчи локо смогу посмотреть воскресение понедельник отдыхаю только вот со Спартаком в 21-30 по местному надо будет по раньше домой )

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 3 февраля 2017, 17:32

      Вот мудаки. Специально поставил выходные, чтоб в Краснодар сгонять, а они матч с пятницы на воскресение перенесли.

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