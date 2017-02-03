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    Агент: «Будет великолепно, если Кверквелия станет частью сделки по Миранчуку»

    Реваз Челебадзе, агент защитника Соломона Кверквелии, признался, что был бы рад, если бы его клиент стал частью сделки «Рубина» и «Локомотива» по переходу Алексея Миранчука, которым интересуется казанская команда.

    «Рубин» не дает Квеквелии возможности уехать, ни с кем не договаривается. В этой ситуации все зависит от клуба. Какое решение примут казанцы, так и будет. Будущее футболиста будет зависеть и от того, в какой форме он находится, а чемпионат еще не возобновился. Но я уверен в том, что он игрок основного состава и будет играть.

    Если Кверквелия станет частью сделки «Рубина» и «Локомотива» по Миранчуку, будет великолепно. Парень получит возможность постоянно играть. Но я об этом ничего не знаю. Над этим работают мои друзья, а я не вмешиваюсь», — сказал Челебадзе.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кверквелия не провел ни одного матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2017 15:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 19:41

      Еще один в клетке под афигительную зарплату сидит. Клубам вообще некуда деньги девать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 3 февраля 2017, 18:37

      И зачем он тогда?

      0
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