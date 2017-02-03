Агент: «Будет великолепно, если Кверквелия станет частью сделки по Миранчуку»

Реваз Челебадзе, агент защитника Соломона Кверквелии, признался, что был бы рад, если бы его клиент стал частью сделки «Рубина» и «Локомотива» по переходу Алексея Миранчука, которым интересуется казанская команда.

«Рубин» не дает Квеквелии возможности уехать, ни с кем не договаривается. В этой ситуации все зависит от клуба. Какое решение примут казанцы, так и будет. Будущее футболиста будет зависеть и от того, в какой форме он находится, а чемпионат еще не возобновился. Но я уверен в том, что он игрок основного состава и будет играть.

Если Кверквелия станет частью сделки «Рубина» и «Локомотива» по Миранчуку, будет великолепно. Парень получит возможность постоянно играть. Но я об этом ничего не знаю. Над этим работают мои друзья, а я не вмешиваюсь», — сказал Челебадзе.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кверквелия не провел ни одного матча.