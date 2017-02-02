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    Шавло: «Алексей Миранчук? Если у игрока нет мозгов и он не может сам сообразить, что ему важнее, то клуб тут бессилен»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал сообщение о решении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука не продлевать контракт с клубом. Ранее в руководстве железнодорожников отметили, что футболист намерен продолжить карьеру в другой команде.

    «Если у игрока нет мозгов и он не может сам сообразить, что ему важнее, – играть в футбол или меркантильные интересы его окружения, то клуб тут бессилен. Если футболист выберет более выгодный контракт, это не значит, что он будет прогрессировать, я сейчас не имею в виду Алексея Миранчука. Молодым нужно понять, что прогрессировать они могут только в сильной команде, где им дадут игровую практику.

    Люди, которые стоят за игроком, наносят ему большой вред. Они просят при заключении контракта серьезные деньги и при каждом новом подписании. Клубы просто не могут удовлетворить их запросы, или даже принципиально не хотят. У нас была похожая ситуация с Александром Павленко. Он был талантливым игроком, но нигде так и не заиграл. Станислав Черчесов стал ставить его в основной состав, доверять ему, и началась история с переподписанием контракта. Агенты заломили сумму. Черчесов говорил Павленко, что ему нужно думать своей головой, а тот решил, что агенты за него уже подумали. Где сейчас Павленко? Нигде! Он тогда начал бегать по командам и не использовал свой потенциал. Надеюсь, Миранчука не постигнет та же участь, ведь он очень талантливый парень», – заявил Шавло.

    В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2017 14:44
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 февраля 2017, 18:01

      По сути прав на все сто.Но если ты был ген.директор мог же повлиять на ситуацию!На агентов(нужны ли они вообще?Или агенты должны быть у клуба который игрока воспитал?)на окружение,почему ничего не сделал?Расписался в собственном непрофессионализме.

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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > Gullit 76 2 февраля 2017, 18:41

      как он может повлиять на агентов? Каждое переподписание контракта, значит деньга агенту(причем не малая!!!) какой агент послушает Ген. директора, когда идет речь не о его карьере, а о плотности деньгах в его кармане!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > LOKOfanatik19 2 февраля 2017, 18:53

      Так у него же все рычаги управления.Он подписывает договор со своей стороны,он со своей стороны предлагает изменения.Плюс он влияет на игрока, а тот на агента через тренера,персонал!Не умеет договариваться.Было бы желание!Раз в конечном итоге он подписал док-т,значит был с ним согласен.А теперь вдруг опомнился!

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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > Gullit 76 2 февраля 2017, 18:56

      Агент говорит игроку не подписывай, мало денег и клубы лучше будут, игрок ведетсяс и никто ничего не подписывает... контракт кончается и он уходит бесплатно.... либо продают за копейки...

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > LOKOfanatik19 2 февраля 2017, 19:03

      Да это всё понятно.Но агент что один контракт за всю жизнь подписывает?Он же себе своей работой и имидж зарабатывает.Чтобы и потом с тем же клубом ещё работать.Так может это одна из причин почему Шавло и уволили?

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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > Gullit 76 2 февраля 2017, 19:17

      Возможно... Сейчас этих агентов, у молодых обычно не Топ агенты, а их родители или малоизвестные, просто хапуги!

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Gullit 76 2 февраля 2017, 21:17

      агент не работает с клубом! сейчас такая ситуация, что переподписание Локомотивом Миранчука агенту падает 3млн, а рубин предлагает за подписание игрока 4млн лично агенту... поэтому он и запудрил мозги игроку, чтоб не велся на переподписание контракта с Локо

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > RedGreenHooligan 3 февраля 2017, 10:58

      Таких агентов стрелять надо!3-4 млн за ещё не игрока миранчука - 10% максимум от этой суммы он получать должен.Похоже в этом диком бизнесе вообще беспредел творится.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Gullit 76 3 февраля 2017, 11:01

      пффф Райола за трансфер Погба 20 лямов отхватил... поэтому и говорят, что агенты - это зло! им важны свои интересы, а не интересы игрок... Вот Миранчуку и запудрили мозги .... так что у меня по крайней мере к нему негатива нет.. каждый мог попасть под такое влияние

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > RedGreenHooligan 3 февраля 2017, 11:06

      Да, но он впечатления дурачка не производит.У нас и так игроков на сборную не наберёшь,а тут надежда вообще теряется.Хреновая эта практика агентства.Надо как то с этим бороться.

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 2 февраля 2017, 15:42

      все сказано правильно

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 2 февраля 2017, 15:11

      Горькая правда, Павленко был испорчен, испортится и Миранчук к сожалению.

      3
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Nesterenko 2 февраля 2017, 17:23

      правда что наш футбол такой!!! чуть заиграл и сразу бабки рубят а потом и футбол не нужен

      0
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      Рейтинг: +80

      cruiff 2 февраля 2017, 15:07

      Вот только не пустозвону скрепочнику кого-то осуждать!

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 2 февраля 2017, 14:53

      полностью с ним согласен... так все и выходит сейчас с Миранчуком... и так же было с Жамалетдиновым...

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > RedGreenHooligan 2 февраля 2017, 14:59

      Соловьева в этот же список

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