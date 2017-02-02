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  • Шавло: «Алексей Миранчук? Если у игрока нет мозгов и он не может сам сообразить, что ему важнее, то клуб тут бессилен»

Шавло: «Алексей Миранчук? Если у игрока нет мозгов и он не может сам сообразить, что ему важнее, то клуб тут бессилен»

2 февраля 2017, 14:44
16

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал сообщение о решении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука не продлевать контракт с клубом. Ранее в руководстве железнодорожников отметили, что футболист намерен продолжить карьеру в другой команде.

«Если у игрока нет мозгов и он не может сам сообразить, что ему важнее, – играть в футбол или меркантильные интересы его окружения, то клуб тут бессилен. Если футболист выберет более выгодный контракт, это не значит, что он будет прогрессировать, я сейчас не имею в виду Алексея Миранчука. Молодым нужно понять, что прогрессировать они могут только в сильной команде, где им дадут игровую практику.

Люди, которые стоят за игроком, наносят ему большой вред. Они просят при заключении контракта серьезные деньги и при каждом новом подписании. Клубы просто не могут удовлетворить их запросы, или даже принципиально не хотят. У нас была похожая ситуация с Александром Павленко. Он был талантливым игроком, но нигде так и не заиграл. Станислав Черчесов стал ставить его в основной состав, доверять ему, и началась история с переподписанием контракта. Агенты заломили сумму. Черчесов говорил Павленко, что ему нужно думать своей головой, а тот решил, что агенты за него уже подумали. Где сейчас Павленко? Нигде! Он тогда начал бегать по командам и не использовал свой потенциал. Надеюсь, Миранчука не постигнет та же участь, ведь он очень талантливый парень», – заявил Шавло.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (16)
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RedGreenHooligan
1486036381
полностью с ним согласен... так все и выходит сейчас с Миранчуком... и так же было с Жамалетдиновым...
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cruiff
1486037277
Вот только не пустозвону скрепочнику кого-то осуждать!
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Nesterenko
1486037490
Горькая правда, Павленко был испорчен, испортится и Миранчук к сожалению.
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nik55
1486039355
все сказано правильно
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Gullit 76
1486047669
По сути прав на все сто.Но если ты был ген.директор мог же повлиять на ситуацию!На агентов(нужны ли они вообще?Или агенты должны быть у клуба который игрока воспитал?)на окружение,почему ничего не сделал?Расписался в собственном непрофессионализме.
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