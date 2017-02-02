Шавло: «Алексей Миранчук? Если у игрока нет мозгов и он не может сам сообразить, что ему важнее, то клуб тут бессилен»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал сообщение о решении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука не продлевать контракт с клубом. Ранее в руководстве железнодорожников отметили, что футболист намерен продолжить карьеру в другой команде.

«Если у игрока нет мозгов и он не может сам сообразить, что ему важнее, – играть в футбол или меркантильные интересы его окружения, то клуб тут бессилен. Если футболист выберет более выгодный контракт, это не значит, что он будет прогрессировать, я сейчас не имею в виду Алексея Миранчука. Молодым нужно понять, что прогрессировать они могут только в сильной команде, где им дадут игровую практику.

Люди, которые стоят за игроком, наносят ему большой вред. Они просят при заключении контракта серьезные деньги и при каждом новом подписании. Клубы просто не могут удовлетворить их запросы, или даже принципиально не хотят. У нас была похожая ситуация с Александром Павленко. Он был талантливым игроком, но нигде так и не заиграл. Станислав Черчесов стал ставить его в основной состав, доверять ему, и началась история с переподписанием контракта. Агенты заломили сумму. Черчесов говорил Павленко, что ему нужно думать своей головой, а тот решил, что агенты за него уже подумали. Где сейчас Павленко? Нигде! Он тогда начал бегать по командам и не использовал свой потенциал. Надеюсь, Миранчука не постигнет та же участь, ведь он очень талантливый парень», – заявил Шавло.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.