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    Наумов: «Уход Миранчука из «Локомотива» – вина агентов»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что уход полузащитника Алексея Миранчука из столичного клуба связан с влиянием на него агентов.

    «Агенты Миранчука слишком настойчиво уводили его в другую команду. «Локомотив» должен был сделать все возможное, чтобы оставить Алексея. Уверен, что руководство «Локо» старалось и шло навстречу, но им просто это не удалось. Видимо все возможности были исчерпаны. Я знаю, что Илья Геркус и Юрий Семин очень хотели оставить Алексея Миранчука, но это видимо его выбор. Теперь от этого никуда не денешься.

    Видимо, Миранчук подвержен влиянию со стороны, поэтому покидает «Локомотив». Агент для молодого игрока – это отец, он для него все. Что агент скажет, то и сделает, это естественно. Так было есть и будет. Поэтому я думаю, что переход Алексея – это вина агентов. Теперь осталось узнать сможет ли он заиграть в новом клубе», – сказал Наумов.

    Вчера стало известно, что Алексей Миранчук намерен покинуть «Локомотив».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2017 11:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 февраля 2017, 21:45

      Человек ещё никому ничего не доказал и не показал, а кашу из-за него заварили как будто он мегазвезда. Зазнавшийся паренёк он. И всё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 февраля 2017, 14:38

      Наумов: «Уход Миранчука из «Локомотива» – вина агентов»
      _______________________________________________________________
      Скорее не вина, а ЗАСЛУГА. Чего агенты хотели, того они и добились!

      1
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 2 февраля 2017, 13:35

      Теперь будет как Измайлов или Билялетдинов из одного клуба в другой бегать,и лет через 10 внезапно поймёт,что ничего не добился и до сих пор подаёт надежды....
      Деньги убивают таких как он,если игрок ничего,от слова совсем,не показал за 3 года восторгов о нём,то он и дальше так же будет ныть и просить много денег,ничего не показывая....

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 2 февраля 2017, 13:06

      Если будет играть все так же блекло, то вряд ли его карьера получит развитие. Но поглядим увидим, молодой еще, может прогрессировать ведь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 2 февраля 2017, 12:23

      Пусть в Китай едет,алчный футболист

      0
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 2 февраля 2017, 12:00

      Куда интересно?

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      Рейтинг: +651

      gunstilzit > Genchik92 2 февраля 2017, 12:20

      В Рубин 99.9%

      0
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > gunstilzit 2 февраля 2017, 12:21

      эхх

      0
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