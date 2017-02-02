Наумов: «Уход Миранчука из «Локомотива» – вина агентов»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что уход полузащитника Алексея Миранчука из столичного клуба связан с влиянием на него агентов.

«Агенты Миранчука слишком настойчиво уводили его в другую команду. «Локомотив» должен был сделать все возможное, чтобы оставить Алексея. Уверен, что руководство «Локо» старалось и шло навстречу, но им просто это не удалось. Видимо все возможности были исчерпаны. Я знаю, что Илья Геркус и Юрий Семин очень хотели оставить Алексея Миранчука, но это видимо его выбор. Теперь от этого никуда не денешься.

Видимо, Миранчук подвержен влиянию со стороны, поэтому покидает «Локомотив». Агент для молодого игрока – это отец, он для него все. Что агент скажет, то и сделает, это естественно. Так было есть и будет. Поэтому я думаю, что переход Алексея – это вина агентов. Теперь осталось узнать сможет ли он заиграть в новом клубе», – сказал Наумов.

Вчера стало известно, что Алексей Миранчук намерен покинуть «Локомотив».