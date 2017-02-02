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Наумов: «Уход Миранчука из «Локомотива» – вина агентов»

2 февраля 2017, 11:57
8

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что уход полузащитника Алексея Миранчука из столичного клуба связан с влиянием на него агентов.

«Агенты Миранчука слишком настойчиво уводили его в другую команду. «Локомотив» должен был сделать все возможное, чтобы оставить Алексея. Уверен, что руководство «Локо» старалось и шло навстречу, но им просто это не удалось. Видимо все возможности были исчерпаны. Я знаю, что Илья Геркус и Юрий Семин очень хотели оставить Алексея Миранчука, но это видимо его выбор. Теперь от этого никуда не денешься.

Видимо, Миранчук подвержен влиянию со стороны, поэтому покидает «Локомотив». Агент для молодого игрока – это отец, он для него все. Что агент скажет, то и сделает, это естественно. Так было есть и будет. Поэтому я думаю, что переход Алексея – это вина агентов. Теперь осталось узнать сможет ли он заиграть в новом клубе», – сказал Наумов.

Вчера стало известно, что Алексей Миранчук намерен покинуть «Локомотив».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (8)
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Genchik92
1486026046
Куда интересно?
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Fanfurik
1486027383
Пусть в Китай едет,алчный футболист
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Pro100Kid
1486029990
Если будет играть все так же блекло, то вряд ли его карьера получит развитие. Но поглядим увидим, молодой еще, может прогрессировать ведь.
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BorisoW
1486031709
Теперь будет как Измайлов или Билялетдинов из одного клуба в другой бегать,и лет через 10 внезапно поймёт,что ничего не добился и до сих пор подаёт надежды.... Деньги убивают таких как он,если игрок ничего,от слова совсем,не показал за 3 года восторгов о нём,то он и дальше так же будет ныть и просить много денег,ничего не показывая....
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Joko21
1486035535
Наумов: «Уход Миранчука из «Локомотива» – вина агентов» _______________________________________________________________ Скорее не вина, а ЗАСЛУГА. Чего агенты хотели, того они и добились!
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la verdad
1486061120
Человек ещё никому ничего не доказал и не показал, а кашу из-за него заварили как будто он мегазвезда. Зазнавшийся паренёк он. И всё.
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