Жезус: «Я очень давно мечтал о забитом мяче в составе «Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус рассказал, что гол, который он забил в ворота «Вест Хэма», поможет ему еще быстрее адаптироваться в команде.

«Я счастлив, что забил в этой встрече. Я очень давно мечтал об этом моменте в своей карьере. Но я не только хотел забить гол, но и старался помогать команде и в других аспектах игры.

Мой процесс адаптации идет полным ходом, партнеры по команде и клуб помогают мне в этом. Все это позволяет полностью сосредоточиться на футболе», – приводит слова Жезуса BBC.

Матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» – «Манчестер Сити» закончился со счетом 0:4. В текущем сезоне 19-летний Жезус провел три матча, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.