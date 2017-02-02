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    Жезус: «Я очень давно мечтал о забитом мяче в составе «Сити»

    Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус рассказал, что гол, который он забил в ворота «Вест Хэма», поможет ему еще быстрее адаптироваться в команде.

    «Я счастлив, что забил в этой встрече. Я очень давно мечтал об этом моменте в своей карьере. Но я не только хотел забить гол, но и старался помогать команде и в других аспектах игры.

    Мой процесс адаптации идет полным ходом, партнеры по команде и клуб помогают мне в этом. Все это позволяет полностью сосредоточиться на футболе», – приводит слова Жезуса BBC.

    Матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» – «Манчестер Сити» закончился со счетом 0:4. В текущем сезоне 19-летний Жезус провел три матча, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2017 10:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 февраля 2017, 13:45

      Наконец то у Сборной Бразилии появился талантливый нападающий, Неймар то игрок больше бровки,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      Genchik92 2 февраля 2017, 11:32

      Молодца

      0
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