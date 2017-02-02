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    Симеоне: «Сложно отыгрываться с «Барселоной» со счета 0:2»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что еще ничего не решено в противостоянии с «Барселоной» в рамках полуфинала Кубка Испании.

    «Барселона» начала этот матч весьма активно. У них получилось воспользоваться ошибкой нашей полузащиты в центре поля, что привело к забитому голу. Затем слово взял Месси, забив свой красивый гол, что полностью изменило наши планы и наше представление о том, как должны была пройти первая половина матча.

    Во втором тайме мы собрались. Был шанс свести матч вничью, но это очень сложно сделать, когда уступаешь «Барселоне» 0:2. Слова, которые я сказал в раздевалке? Такие вещи остаются внутри команды, но мне понравились наши действия во втором тайме.

    Является ли «Барселона» фаворитом этой серии? Я и раньше говорил об этом, поэтому готов повторить снова, но Кубок – уникальный турнир. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы отыграться. В стане соперника тоже понимают, что еще не все решено. Нас ждет еще один интересный матч», – сказал Симеоне.

    Первый матч полуфинальной серии Кубка Испании «Атлетико» – «Барселона» закончился со счетом 1:2. Ответная игра состоится 7 февраля.

    Источник: Football Espana

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    02.02.2017 06:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 2 февраля 2017, 19:28

      и то один гол забили нарушая правила против Суареса! Судьи в этом году в своем репертуаре! )))

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