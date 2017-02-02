Симеоне: «Сложно отыгрываться с «Барселоной» со счета 0:2»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что еще ничего не решено в противостоянии с «Барселоной» в рамках полуфинала Кубка Испании.

«Барселона» начала этот матч весьма активно. У них получилось воспользоваться ошибкой нашей полузащиты в центре поля, что привело к забитому голу. Затем слово взял Месси, забив свой красивый гол, что полностью изменило наши планы и наше представление о том, как должны была пройти первая половина матча.

Во втором тайме мы собрались. Был шанс свести матч вничью, но это очень сложно сделать, когда уступаешь «Барселоне» 0:2. Слова, которые я сказал в раздевалке? Такие вещи остаются внутри команды, но мне понравились наши действия во втором тайме.

Является ли «Барселона» фаворитом этой серии? Я и раньше говорил об этом, поэтому готов повторить снова, но Кубок – уникальный турнир. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы отыграться. В стане соперника тоже понимают, что еще не все решено. Нас ждет еще один интересный матч», – сказал Симеоне.

Первый матч полуфинальной серии Кубка Испании «Атлетико» – «Барселона» закончился со счетом 1:2. Ответная игра состоится 7 февраля.