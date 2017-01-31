«Лидс» арендовал полузащитника «Вильярреала»

Полузащитник «Вильярреала» Альфонсо Педраса остаток сезона проведет в Англии. Игрок перешел на правах аренды в «Лидс». Английский клуб заплатил по арендному соглашению 300 тысяч фунтов.

Сообщается, что за англичанами закреплено право первоочередного выкупа футболиста. Если «Лидс» выйдет в Премьер-лигу, то сможет приобрести игрока за 8,5 миллионов фунтов.

Первую часть сезона Педраса провел в «Луго», за который сыграл 22 матча, забив шесть мячей и сделав восемь голевых передач.