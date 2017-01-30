Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии

В результате жеребьевки определились пары 1/8 финала Кубка Англии.
Отметим, что действующий обладатель трофея «Манчестер Юнайтед» получил в соперники «Блэкберн», а лидер текущего чемпионата АПЛ «Челси» встретится с «Вулверхэмптоном». Лондонский «Тоттенхэм», в свою очередь, отправится на выезд к «Фулхэму». «Манчестер Сити» сойдется с «Хаддерсфилд Таун», а лондонский «Арсенал» будет соперничать с «Саттон Юнайтед». В паре 1/16 финала «Дерби Каунти» – «Лестер» назначена переигровка, по результатам которой победитель сыграет с «Миллуолом».
Полный список пар 1/8 финала Кубка Англии выглядит следующим образом:
«Бернли» – «Линкольн Сити»,
«Фулхэм» – «Тоттенхэм Хотспур»,
«Блэкберн» – «Манчестер Юнайтед»,
«Саттон Юнайтед» – «Арсенал»,
«Мидлсбро» – «Оксфорд Юнайтед»,
«Вулверхэмптон» – «Челси»,
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»,
«Миллуолл» – победитель пары «Дерби Каунти» — «Лестер Сити».
Поединки пройдут с 17 по 20 февраля.