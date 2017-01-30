Пайет: «В «Вест Хэме» я испытывал дискомфорт и хотел вернуться во Францию»

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет, перешедший вчера в стан провансальцев из «Вест Хэма», рассказал о причинах своего возвращения во Францию.

«Мое желание вернуться в «Марсель» было очень велико, ведь это мой дом. Сезон в «Вест Хэме» сложился для меня просто отлично, мне запомнились его прекрасные болельщики.

Решение о возвращении в «Марсель» я принимал сам. В «Вест Хэме» я испытывал некоторый дискомфорт, поэтому мне было необходимо вновь оказаться во Франции», – сказал Пайет.

Напомним, Пайет уже защищал цвета «Марселя» с 2013 по 2015 год. В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 22 встречах, забив три гола и сделав восемь результативных передач.