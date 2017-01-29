Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Уиган», Швайнштайгер забил первый гол при Моуринью

«Манчестер Юнайтед» забил четыре безответных мяча в ворота «Уигана» в рамках встречи 1/16 финала Кубка Англии. В составе подопечных Жозе Моуринью голами отметились Маруан Феллаини, Крис Смоллинг, Генрих Мхитарян и Бастиан Швайнштайгер. Немец появился в стартовом составе команды впервые за период руководства португальского тренера.
Кубок Англии. 1/16 финала
Манчестер Юнайтед – Уиган Атлетик – 4:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Феллаини, 44; 2:0 – Смоллинг, 57; 3:0 – Мхитарян, 74; 4:0 – Швайнштайгер, 81.
Источник: Бомбардир.ру