Бундеслига. Гол Шибера не помог «Герте» обыграть «Фрайбург»

Встреча 18-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Гертой» завершилась победой хозяев. На 39-й минуте счет открыл Яник Хаберер, а на 87-й преимущество подопечных Кристиана Штрайха удвоил Нильс Петерсен. За минуту до окончания основного времени матча гол престижа в составе гостей провел Юлиан Шибер.

Таким образом, «Фрайбург» набрал 27 баллов и вышел на на восьмое место, обогнав «Байер» в турнирной таблице. «Герта» по-прежнему занимает шестую строчку.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур

Фрайбург – Герта – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хаберер, 39; 2:0 – Петерсен, 87; 2:1 – Шибер.

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