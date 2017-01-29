Гвардиола: «Манчестер Сити» нужна помощь Компани»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился наблюдениями от матча 1/16 финала Кубка Англии с «Кристал Пэлас». Напомним, что «горожане» одержали уверенную победу над своим соперником со счетом 3:0.

«Мы вышли в следующий раунд соревнования и довольны результатом. Мы хорошо начали игру, но до нашего первого гола был 15-минутный период, когда соперник был опасен. Как и в других матчах сезона, мы не смогли реализовать первые моменты. Но хорошо то, что мы создали много острых моментов, забили три гола и сохранили свои ворота в неприкосновенности.

После второго гола стало легче бороться. Давид Силва замечательно сыграл сегодня: он продолжал создавать моменты и отдал результативную передачу на Лероя Сане. Яя Туре, забивший третий гол, тоже отличился сегодня. Мы очень рады за Компани. Сегодня он провел на поле 90 минут. Надеемся, что он будет с нами в матчах АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов. Нам нужна его помощь», – сказал Гвардиола.