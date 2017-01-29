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Гунько: «Не сказал бы, что Кутепов – медленный футболист»

29 января 2017, 11:43
5

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько оценил выступления футболистов Дениса Давыдова и Ильи Кутепова. По словам специалиста, оба игрока имеют все для того, чтобы заиграть на высшем уровне.

– Год назад вы назвали Дениса Давыдова одним из самых ярких молодых игроков РФПЛ. Почему он не раскрывает свой потенциал?

– Денис по праву считается талантливым футболистом. Обладает всем необходимым набором качеств, чтобы играть на высоком уровне. Но на игру молодого игрока влияет много разных факторов. И Денис попал под пресс этих факторов. Не сомневаюсь, он справится со всеми сложностями и выйдет на свой настоящий уровень.

– Молодым игрокам реально пробиваться в первую команду при нынешней конкуренции?

– На примере Кутепова мы видим, что это возможно. Он прошел путь от молодежного «Спартака» до основной команды, вызывается в сборную. Так что путь есть. И футболисты видят, что должны прикладывать максимум усилий, не размениваться по мелочам в бытовом плане, а быть профессионалами. Этого зачастую не хватает молодым игрокам.

– Кутепов пока единственный пример футболиста, прошедшего все ступени вертикали. Это хороший результат?

– Да. «Спартак-2» существует четвертый год. Подготовить за это время футболиста на столь дефицитную позицию, как центральный защитник, мне кажется неплохим результатом. Есть также те, кто на подходе – дальше многое зависит от самих игроков. Система уже дает результат.

– Игорь Чугайнов считает, что Кутепову не хватает скорости. Надуманно?

– Есть масса примеров центральных защитников без выдающихся скоростных данных, но обладающих прекрасным игровым мышлением. За счет чтения игры, выбора позиции они нивелируют недостаток скорости. Но я бы не сказал, что Кутепов – медленный футболист, – медленнее, например, Боккетти или Таски. Он может уступить в скорости отдельно взятому нападающему, но за счет игрового мышления это сгладит.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Спартак-2 Кутепов Илья Давыдов Денис Гунько Дмитрий
Комментарии (5)
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Nesterenko
1485679636
Бомбардир, заголовок и содержание не соответствует друг другу. Причем такое на сайте систематически . Хватит дурака валять!!!!
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mederator
1485680713
Где хоть набрали этих журналюг ?
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Artemka69
1485682859
Заголовок как всегда!!!!!
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Диктор
1485684353
Название статьи одно-а содержание прямо противоположное.Позор вам писаки.
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Freux
1485688673
заголовок не совпадает со статьей...
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