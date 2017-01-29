Гунько: «Не сказал бы, что Кутепов – медленный футболист»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько оценил выступления футболистов Дениса Давыдова и Ильи Кутепова. По словам специалиста, оба игрока имеют все для того, чтобы заиграть на высшем уровне.

– Год назад вы назвали Дениса Давыдова одним из самых ярких молодых игроков РФПЛ. Почему он не раскрывает свой потенциал?

– Денис по праву считается талантливым футболистом. Обладает всем необходимым набором качеств, чтобы играть на высоком уровне. Но на игру молодого игрока влияет много разных факторов. И Денис попал под пресс этих факторов. Не сомневаюсь, он справится со всеми сложностями и выйдет на свой настоящий уровень.

– Молодым игрокам реально пробиваться в первую команду при нынешней конкуренции?

– На примере Кутепова мы видим, что это возможно. Он прошел путь от молодежного «Спартака» до основной команды, вызывается в сборную. Так что путь есть. И футболисты видят, что должны прикладывать максимум усилий, не размениваться по мелочам в бытовом плане, а быть профессионалами. Этого зачастую не хватает молодым игрокам.

– Кутепов пока единственный пример футболиста, прошедшего все ступени вертикали. Это хороший результат?

– Да. «Спартак-2» существует четвертый год. Подготовить за это время футболиста на столь дефицитную позицию, как центральный защитник, мне кажется неплохим результатом. Есть также те, кто на подходе – дальше многое зависит от самих игроков. Система уже дает результат.

– Игорь Чугайнов считает, что Кутепову не хватает скорости. Надуманно?

– Есть масса примеров центральных защитников без выдающихся скоростных данных, но обладающих прекрасным игровым мышлением. За счет чтения игры, выбора позиции они нивелируют недостаток скорости. Но я бы не сказал, что Кутепов – медленный футболист, – медленнее, например, Боккетти или Таски. Он может уступить в скорости отдельно взятому нападающему, но за счет игрового мышления это сгладит.