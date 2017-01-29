Бабаев: «Если Караваевым интересуются другие клубы, значит, хорошо подготовили игрока»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Спарты» Вячеслава Караваева в «Спартак». Напомним, Караваев является воспитанником армейцев.

– Сообщалось об интересе «Спартака» к Вячеславу Караваеву. В связи с этим, не планируете ли воспользоваться правом выкупа?

– Нет. На данный момент, эта опция не рассматривается. Столько футбольных слухов, если отвечать на каждый, времени не хватит.

– Как вообще относитесь к интересу «Спартака» к воспитаннику ЦСКА?

– Не уверен, что это не слух. Но, если нашим воспитанником интересуются другие клубы, значит, хорошо подготовили игрока.

– Футболист «Эйпена» Генри Оньекуру сообщил в прессе, что его клуб вынуждает нападающего перейти в ЦСКА.

– Это не соответствует действительности.

– Как продвигаются переговоры по продлению контракта с Тошичем?

– С Зораном общались. Не думаю, что возникнут какие-то сложности. Когда мы договоримся, обязательно сообщим.