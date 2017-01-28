Стржалковский подтвердил намерение «Динамо» выкупить Панченко у ЦСКА

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что бело-голубые намерены выкупить трансфер Кирилла Панченко у ЦСКА.

«С Панченко ведутся переговоры. Он здорово проявил себя в «Динамо». Когда на него играют, он проявляется по-другому, когда рядом игроки классом повыше – несколько теряется. «Динамо – это его команда, где он, безусловно, лидер. Мы хотим сохранить его в «Динамо» и в случае согласия выкупим его трансфер. Это необходимо нам для успешного выступления в Премьер-лиге», – заявил функционер.

На счету Панченко в текущем сезоне ФНЛ 21 матч и 15 забытых голов.