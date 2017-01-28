Дворкович: «РЖД не будет увеличивать бюджет «Локомотива»

Вице-премьер России Аркадий Дворкович подчеркнул, что согласно новым директивам правительства РФ по сокращению финансирования профессионального спорта, компания РЖД отказалась от увеличения бюджета «Локомотива».

«Я не помню, чтобы речь действительно шла о законопроекте. Но что касается государства, то приоритет отдается массовому спорту, физической культуре, а не профессиональному спорту. Государственные компании сейчас смотрят, как можно более рационально использовать соответствующие средства. Это в том числе касается РЖД, мы отказались от увеличения бюджета «Локомотива».

В целом бюджеты сейчас находятся под пристальным вниманием всех клубов. Этим сейчас занимаются все компании, так что поручение выполняется», – заявил Дворкович.

Напомним, в минувшем году бюджет железнодорожников равнялся 5,4 миллиарда рублей с учетом налогов. Как заявил ранее председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков, текущий бюджет имеет минимальные отличия.